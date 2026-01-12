En “Plásticos por Juguetes” familias recibieron regalos

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La iniciativa “Plásticos por Juguetes”, realizada ayer por la Alcaldía de Santo Domingo, siempre es anhelada por las personas más necesitadas, ya que les permite regalar juguetes a sus niños con motivo del Día de los Santos Reyes.

Por ello, decenas de familias y niños de diferentes partes del país incluso amanecieron en los alrededores del Palacio Municipal del Distrito Nacional, donde por sexta edición se llevó a cabo la jornada, para ser de los primeros en entrar y elegir los regalos.

Johanna Altagracia, residente en Gualey, permaneció en las filas desde las 5:00 de la tarde del sábado, a pesar de que la jornada inició a las 8:00 de la mañana. Detalló que recolectó 1,000 botellas plásticas para poder obtener una bicicleta, el principal objetivo de quienes participan en el intercambio de juguetes.

Otro caso fue el de Irene Poche, otra de las madres residente en Guachupita, quien recolectó 2,000 botellas equivalentes a dos niños, que también recibió dos bicicletas.

Mientras tanto, Miguel Pérez amaneció en las filas para canjear los regalos equivalentes a las 1,000 botellas que recolectó durante dos meses. Su alegría fue palpable al retirarse con los juguetes que entregará a sus sobrinos.

En el lugar, otras familias resaltaron el orden y la limpieza en comparación con años anteriores, percepción que coincidió con la de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, quien expresó que las ediciones pasadas han servido como experiencia para mejorar la jornada de este año y lograr que esta sea positiva para los asistentes.

Valoró cómo en los distintos barrios del Distrito Nacional se ha evidenciado una gran expectativa en torno a Plásticos por Juguetes, reflejada en los numerosos vídeos que han circulado, donde tanto adultos como niños recolectan botellas de las calles para intercambiarlas por juguetes.

También citó el acompañamiento de los aliados de la ciudad, al formar parte de cinco ediciones de Plásticos por Juguetes y dos de Plásticos por Útiles Escolares, retirando de la vía pública 33 millones de botellas y contribuyendo significativamente al cuidado del medioambiente.

Al hablar en el encuentro, Mejía garantizó que todas las familias que permanecían en espera en las filas, aun después de la hora de cierre, recibirían sus regalos, resaltando el éxito con el que terminaría la actividad.