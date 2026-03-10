PLD advierte retroceso en el bienestar femenino de República Dominicana

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió ayer que existen señales preocupantes de retroceso en el bienestar femenino bajo esta gestión gubernamental, por lo que consideró urgente avanzar en una agenda nacional que garantice los derechos de las mujeres.

A propósito exigió que se garantice una legislación efectiva contra el acoso laboral, apoyo real para lograr la autonomía economía para las mujeres, la expansión de la educación Inicial, acceso efectivo a la justicia, políticas de corresponsabilidad en el cuidado y financiamiento y oportunidades para las emprendedoras.

Al hablar en nombre del partido, durante una rueda de prensa en la Casa Nacional, Kenia Lora recordó que el informe de derechos humanos publicado en diciembre por el Defensor del Pueblo, arrojó que el 49 % de la población considera que los derechos de las mujeres se vulneran con mucha frecuencia.

En torno a las víctimas, indicó que el 20.9 % de las mujeres reportó en el 2024 haber sido víctima de vulneración de derechos, mientras que, en el 2025, la cifra subió a 28.5 %.

El informe también explica que la brecha de pobreza entre hombres y mujeres se ha ampliado, pasando de 2.3 a 2.7 porcentuales en el mismo período y que hoy los hogares encabezados por mujeres enfrentan una pobreza del 14.7 %, muy por encima del 10.9 % de los hogares encabezados por hombres.

Otro dato alarmante, indicó Lora, es que el lugar de trabajo se ha convertido en uno de los principales escenarios de abuso contra las mujeres, ya que en el 95 % de las dominicanas identifica los espacios laborables como lugares donde pueden producirse situaciones de violencia o acoso.

Por otro lado, Lora indicó que la cobertura de la Jornada Escolar Extendida superaba el 75 % de los estudiantes del sistema público en el 2019, pero que hoy se mantiene alrededor del 70 %, evidenciando un estancamiento en la expansión de una política clave para la equidad social.

Sostuvo que la falta de cupo en el 2025 superó a los 250 mil estudiantes en centros públicos, una situación que vuelve a trasladar al hogar responsabilidades que deberían ser asumidas por el sistema educativo.

“Cuando el sistema educativo no responde, las mujeres terminan pagando el mayor costo, porque las madres, quienes deben organizar su tiempo para cuidar, acompañar o sustituir funciones que deberían garantizar las escuelas”, declaró Lora.