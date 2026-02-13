Rafael Santos Badía, misión cumplida en Infotep

Creado: Actualizado:

El pasado lunes estuve entre las personas que unido al conjunto de colaboradores del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep), les dábamos inicios al año formativo en San Francisco de Macorís.

Al hacer uso de las palabras centrales, el director de dicha regional, Fernelys Berigüete elogiaba la labor del saliente Director Nacional, Rafael Evaristo Santos Badía, en donde dicho comentarios minutos después fueron refrendados por las distinguidas damas, Moraima Díaz y Cristobalina Medina.

Recordemos, que fue mediante el Decreto 379-20 en donde el Presidente Luis Abinader y haciendo uso de sus facultades constitucionales, lo había designado como Director General del Infotep, y precisamente, luego de una fructífera labor al frente de dicha entidad, pero esta vez mediante el Decreto núm. 84-26, fue elevado de posición, ahora al frente del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), el cual era ocupado por el también destacado intelectual y ex Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Franklin García Fermín.

Gracias al titánico trabajo que durante casi 6 años realizó, el cual era promocionado a través de un equipo de comunicación que presidido por Desiré Martínez, Elisa Mariot y Edwin de la Cruz, el país y el mundo pudieron darle seguimiento a todos los informes que mediante firmas de convenios con organismos tanto nacionales como internacionales eran rubricados, así como con los “cuchumiles” de cursos que allí se impartían, y las cientos de graduaciones que en cada una de las regionales en la que está dividido el infotep se llevaban a cabo.

A la llegada de Santos en agosto del 2020 al Infotep, se contaban con unos 7 u 8 centros en todo el territorio nacional, y al dejar la institución el pasado miércoles 11 de febrero, estos se elevaron a 60, además de la instalación de unos 234 Centros Operativos del Sistema (COS) aliados, para un total de 294 espacios de formación técnica en todo el territorio nacional.

Sin lugar a dudas, este destacado tenarense ha dejado huellas muy profundas en el alma de la educación técnico profesional, sobre todo, en aquellos sectores que trabajan por el fortalecimiento integral de un país que en estos términos camina con pasos muy firmes hacia un desarrollo nunca ante visto.

Todo esto, es gracia a la visión, del Presidente Luis Abinader al colocar a Santos Badía en esta posición, y segundo, por el trabajo que desde allí y junto a un valioso equipo realizara y que para la próxima persona que vaya a dicha posición, la misma se constituirá en un reto; pues estamos totalmente convencidos que al Infotep habría que estudiarlo en un ante y un después de este notable hijo de la patria chica de la Hermanas Mirabal.

Datos

El Infotep es la institución que regula la educación y/o formación técnico profesional de República Dominicana. Fue creada durante el gobierno del entonces Presidente Antonio Guzmán Fernández, a través de la Ley 116, del 16 de enero de 1980, y regulada por el reglamento 1894, del 11 de agosto del mismo año.

Directores generales

Hasta la redacción de la presente nota, la institución ha tenido 10 directores generales, que por orden son los siguientes: 1.- Osvaldo E. Díaz Fernández (1980-1986). 2.- Julio A. Cross-Beras (1986-1989), 3.- Juan E. Portorreal González (1989-1993). 4.- Arlette A. Valdez Aguasvivas (1993-2002), 5.- Carlos E. Aquino González (2002-2004). 6.- Melanio A. Paredes Pinales (2004-2007). 7.- Josefina Pimentel Valenzuela (2007-2011). 8.- Idionis Pérez Encarnación. (Director General interino 2011-2014). 9.- Rafael A. Ovalles Rodríguez (2014-2020). y 10. Rafael Santos Badía, 2020 -2026.