PLD pide mayor protección del medio ambiente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Génesis de La Cruz. Especial para Hoy

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó ayer su preocupación por la situación ambiental que atraviesa la República Dominicana y denunció una ausencia de acciones efectivas en cuanto a la protección de los recursos naturales, al tiempo que respaldó los reclamos de diversas comunidades afectadas por problemáticas ecológicas.

La afirmación fue hecha ayer por Alfonso Ureña, responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la organización política, quien afirmó que han observado una tendencia en la gestión pública que pone en riesgo ecosistemas estratégicos y debilita el papel de la institucionalidad ambiental encargada de su regulación y protección.

Ureña reaccionó también al anuncio oficial sobre el procesamiento de más de 6,500 autorizaciones ambientales, señalando que la eficiencia en materia ambiental no debe medirse únicamente por la cantidad de permisos emitidos, sino por la calidad de las evaluaciones, la fiscalización permanente y el cumplimento de las medidas garantizadas y establecidas por la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo con Ureña cuando la gestión ambiental se limita a agilizar trámites administrativos, el Estado pierde capacidad reguladora y los ecosistemas quedan expuestos a mayores presiones. En ese sentido, también sostuvo que el principal problema no radica en la existencia de permisos, sino en la falta de seguimiento y control efectivo.

Asimismo, resaltó que diversos casos recientes han generado dudas sobre las fortalezas del sistema de fiscalización ambiental, citando daños a humedales y manglares vinculados a proyectos inmobiliarios de Las Terrenas y la instalación de barcazas en zonas ambientales sensibles en Los Negros de azua.

Señaló que los informes técnicos, como el reporte GEO República Dominicana 2024, advierten que el crecimiento económico del país ha estado acompañado por una presión creciente sobre los recursos naturales, deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.