PN dice recupera equipos robados periódico Camino

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Santiago. La Policía Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con asiento en el destacamento del sector Plaza Valerio, informó anoche sobre la recuperación de equipos sustraídos del periódico El Camino, ubicado en la calle 30 de Marzo esquina avenida Circunvalación, tras recibir la denuncia el lunes por parte de su directora ejecutiva.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho habría ocurrido en horas de la noche del 21 de este mes, cuando un individuo violentó los hierros de protección en la parte posterior del local, logrando acceso a través de una ventana.

Posteriormente, ingresó al área de inventario y al almacén, de donde sustrajo varios equipos electrónicos, incluyendo computadoras portátiles, discos duros, equipos de sonido, UPS, así como documentos institucionales.

La Policía señaló en un comunicado que tan pronto tuvo noticias del caso sus agentes realizaron labores de levantamiento y análisis de las imágenes de seguridad, logrando identificar al presunto autor como un individuo conocido con el alias de “El Cache”.

Informó que sus agentes se trasladaron a una pensión en el sector El Cambronal, donde fue localizado el sospechoso. Al notar la presencia policial, este emprendió la huida. Entre los artículos recuperados se encuentran computadoras portátiles, equipos de audio, discos duros, cables, bocinas, entre otros efectos, reconocidos como propiedad de la institución afectada.