PN manda a control interno agente que mató haitiano

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, indicó ayer que todavía se profundiza la investigación de la muerte del ciudadano haitiano Jefferson Voicy Lamy, a quien apodan Jenson y Yeison, y que también se investiga al agente de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que le disparó.

La institución del orden permanece sin dar a conocer el nombre del agente que mató al haitiano con varios disparos, en un presunto operativo, el 28 de abril, en el sector Las Cinco Casitas, de la comunidad Hato Nuevo de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste. Se encontraba acompañado de otros dos agentes el miembro del Dicrim que dispara al haitiano que se ve tirado en el suelo, de acuerdo a un vídeo que la Policía califica de casero accionando y que analiza. Un dato revelado es que la propia Policía explica que en la circunstancias de este caso la vida del agente que disparó “no se encontraba en peligro” y que utilizó su arma de reglamento contra un prófugo de la justicia de nacionalidad haitiana. El coronel Pesqueira reiteró que el haitiano era perseguido y que tenía orden de arresto por cuatro antecedentes, en contra de cinco ciudadanos. Empero, no señala los crímenes o delitos que se le atribuían al extranjero. Según el vocero, estas son las órdenes de arresto y estos son los afectados por Jefferson Voicy Lamy: Orden número 2024-TAUT-03808, un hecho que habría perjudicado al ciudadano Carlos Manuel Felipe Martínez, el 12 de octubre del 10-2024. La segunda orden de arresto la Policía la identifica como la número 2025-TAUT-00191, en perjuicio de Daniel Núñez Beltre y Agustín Ramírez Nina, por un caso del 13 de enero del 2025. La tercera orden de arresto con el haitiano asesinado es la 2025-TAUT-00179, en perjuicio de Newman Charles Wilson Rodríguez, cita un hecho del 08 de enero del 2025. La cuarta orden de arresto contra el haitiano lo establece con la orden de arresto 2025-TAUT-09408, en perjuicio de Jorge Luis Sánchez Puello, del 20 de enero del 2025.