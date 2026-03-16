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Enfrentamiento

Policía mata joven de 18 años buscado por homicidio

La tragedia se produjo el pasado 12 de marzo de 2026 en el sector La Yuca de Quinigua, del distrito municipal Santiago Oeste, presuntamente por rencillas personales.

Fachada de la Policía Nacional

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José Alfredo Espinal
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José Alfredo Espinal

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Un hombre que las autoridades vinculan con la muerte de una joven de 18 años y las heridas ocasionadas a su pareja, murió a balazos durante un supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, mientras que otro fue apresado mediante orden judicial y dos más permanecen prófugos.

A Carlos Ignacio Arias Ferreiras, alias “Carlito” o “Peluca”, lo vinculan a la muerte de Luz Franchesca Álvarez Abreu, quien falleció a causa de heridas de bala. En el mismo hecho resultó herido su pareja Yadiel Eliel Rodríguez, de 22 años.

La tragedia se produjo el pasado 12 de marzo de 2026 en el sector La Yuca de Quinigua, del distrito municipal Santiago Oeste, presuntamente por rencillas personales.

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
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