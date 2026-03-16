Policía mata joven de 18 años buscado por homicidio

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Un hombre que las autoridades vinculan con la muerte de una joven de 18 años y las heridas ocasionadas a su pareja, murió a balazos durante un supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, mientras que otro fue apresado mediante orden judicial y dos más permanecen prófugos.

A Carlos Ignacio Arias Ferreiras, alias “Carlito” o “Peluca”, lo vinculan a la muerte de Luz Franchesca Álvarez Abreu, quien falleció a causa de heridas de bala. En el mismo hecho resultó herido su pareja Yadiel Eliel Rodríguez, de 22 años.

La tragedia se produjo el pasado 12 de marzo de 2026 en el sector La Yuca de Quinigua, del distrito municipal Santiago Oeste, presuntamente por rencillas personales.