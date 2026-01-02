Policía Nacional dice apresó 153 personas en diversos operativos

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó ayer que 153 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas, durante operativos realizados por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en distintas provincias, por su presunta vinculación con robos, actos de vandalismo, porte ilegal de armas y otros delitos.

Una nota de la entidad señala que en las intervenciones las autoridades lograron además la recuperación de motocicletas, armas, puertas de hierro, equipos eléctricos y productos agrícolas.

Apresan haitiano en Neyba

En Neyba, Bahoruco, refiere el texto, agentes de investigaciones habrían apresado en flagrante delito al nacional haitiano Wisbert Charlé, alias “Misulin”, de 40 años, tras ocupársele un aire acondicionado de ventana que presuntamente había sustraído en horas de la mañana del patio de una residencia en ese municipio.

Motocicleta robada

Mientras que en Barahona, fue detenido Yúnior Alberto Cuello Carrasco, de 21 años, sorprendido a bordo de una motocicleta marca Suzuki AX100, la cual figura con denuncia de robo desde el 17 de diciembre de 2020, sustraída en la avenida Isabela Aguiar, en el Distrito Nacional.

Según el documento, en Azua, las autoridades apresaron a Luis Maxenger Tejeda Soto, de 29 años, señalado como uno de los presuntos implicados en actos de vandalismo y robo a propiedades públicas y privadas, ocurridos el pasado 29 de diciembre pasado, en las comunidades Villa Ángela, Villa Mi Ancla y Villa Maranatha, zonas cercanas a la playa en esa provincia.

De acuerdo con el informe policial, el detenido aparece en un video conduciendo una camioneta blanca marca Nissan, que habría sido utilizada para transportar puertas de hierro sustraídas sin autorización, en el marco de un conflicto por el uso de espacios públicos, operativo en el que también fueron recuperadas tres puertas de hierro color gris y siete tubos de igual material.

Según el informe policial, en Villa Agrícola, en el Distrito Nacional, fue detenido Moisés Montilla Luciano, alias “La Pampara”, de 33 años, acusado de despojar a un ciudadano, bajo amenaza con arma de fuego, de su billetera con documentos personales, tres tarjetas bancarias, RD$ 2,200 en efectivo y un celular.