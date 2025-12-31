Policía Nacional refuerza operativos para un Año Nuevo 2026 en paz y seguridad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, encabezará este miércoles un amplio operativo preventivo con motivo de las festividades por la llegada del Año Nuevo 2026, como parte de las acciones destinadas a preservar el orden público y la tranquilidad ciudadana.

La información fue ofrecida por el director de Comunicaciones Estratégicas de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que, desde tempranas horas de este 31 de diciembre, agentes policiales se encuentran desplegados estratégicamente en todo el territorio nacional, reforzando la presencia preventiva en puntos clave para disuadir hechos delictivos y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

Pesqueira destacó que el mayor general Guzmán Peralta realizará esta noche un recorrido de supervisión por distintas zonas del país, a fin de constatar el correcto desarrollo de las labores preventivas y el desempeño del personal policial, jornada que se extenderá hasta las primeras horas del jueves 1 de enero.

Estas acciones se enmarcan dentro del Operativo Preventivo “Navidad con Garantía de Paz 2.0”, iniciado el pasado 3 de diciembre, el cual se ejecuta en coordinación con otros organismos de seguridad del Estado.

Dicho operativo tiene como objetivo fundamental proteger vidas, mantener el orden público y garantizar que la ciudadanía pueda celebrar las festividades navideñas y de Año Nuevo en un ambiente de paz, seguridad y convivencia armoniosa.