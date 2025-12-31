Dominicanos y sus rituales de Año Nuevo: fe divina vs. tradiciones

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas recurren a rituales para atraer prosperidad, salud o amor.

Desde comer 12 uvas, tener un color de la ropa interior especifico hasta comer canela, son algunos de los más comunes.

Sin embargo, para un grupo de dominicanos consultados por el Hoy Digital, su fe y las cosas venideras estas sujetadas en Dios y no en esas creencias paganas.

Tal es el caso de Carlos Hilario quien considera que los rituales forman parte de costumbres que pasan de generación en generación.

“Según la Biblia, nosotros dependemos del cielo. Las bendiciones vienen de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto”, expresó.

Recordó además que la República Dominicana es una nación donde su mayoría de habitantes es cristiana y que todas las cosas buenas que le pasa al ser humano vienen de la voluntad divina, más allá de supersticiones.

En esa misma línea se expresó Amauris Molina, quien aseguró no practicar rituales para recibir el nuevo año.

“No creo en eso. A veces visito la iglesia, solo eso”, comentó.

Para María Acevedo, no existe ritual alguno que esté por encima de Dios.

“No hay rituales antes que Dios, Dios lo puede todo”, afirmó.

Ruddy Pérez Javier fue aún más enfático al rechazar este tipo de prácticas.

“Yo no creo en nada de eso, las personas deben arrepentirse y buscar de Cristo”, sostuvo.

No obstante, también hay quienes, desde su propia visión, mezclan creencias y esperanza.

Yanni Gomera expresó que estaría dispuesta a hacer cualquier sacrificio con tal de recibir bendiciones.

“Si tengo que hacer sacrificio lo hago con tal de que papá Dios me bendiga, hago lo que sea”, dijo.