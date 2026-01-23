Pou insta crear organismo para desaparición de niños

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El politólogo y experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou, considera que falta rigor científico en la investigación de la desaparición de niños, porque la investigación criminal es muy pobre y fundamentada más en rumores. Instó al Ministerio Público dominicano a crear un organismo especializado en desaparición de menores de edad, con fiscales instruidos en estos casos.

Pou, analista de estadísticas policiales y de información de perfil de ciudadanos, analiza la desaparición de la niña Brianna Genao, de quien su familia perdió rastro el 31 diciembre, en Barrero, Imbert, provincia Puerto Plata.

“El problema de los niños desaparecidos es complejo. Primero, porque aquí la investigación criminal se fundamenta más términos de rumores, siguen pistas tomando en cuenta tomando factores que tendrían mucho más que ver con la vida de los padres y esas cosas”, sostiene.

En segundo aspecto, señala que el rigor de las pesquisas tampoco muy atinadas, ya que por lo general tratan de seguir las pistas a través del circulo más intimo de la familia. Entiende que no hay pesquisas que vayan mucho más allá, porque uno de los problemas que tienen la República Dominicana es la falta de datos para construir modelos de delitos, acumulando datos signicativos. A eso atribuye la dificultad para encontrar la forma de establecer prioridades en la investigación y la creación de falsos sospechosos, para luego intervenir los medios de comunicación y ocurrir -a veces, se cometa la indelicadeza de difundir rumores.

Pou lamenta que en la desaparición de menores de edad los casos suelan esfumarse con el tiempo y nadie vuelva a retomar las pesquisas en años.