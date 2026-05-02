Premio a empresarios y a clase trabajadora

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La primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral fue entregada ayer en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Reconoce a trabajadores y empresarios que han contribuido al desarrollo del país. Fueron escogidos en la categoría Trayectoria en la Generación de Oportunidades Laborales, los empresarios José Luis Corripio Estrada (Don Pepín), Félix María García Castellanos y Frank Rainieri.

En tanto, el Gran Galardón al Trabajador Meritorio lo recibió William Radhamés Tejada Alcántara, de Nestlé Dominicana, y dirigente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS).

Un documento indica que la medalla por Excelencia en el Trabajo se entregó a Domínica Cabral de Rijo, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); la de Innovación, a Victoria García Ravelo, de CNUS, y la de Liderazgo y Armonía Laboral, a Manolo “Pupilo” Ramírez, de la la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).

El reconocimiento al Compromiso con los Derechos de los Trabajadores recayó en Gabriel Antonio del Río Doñé, presidente de la CASC.

Expresa que en la actividad, fueron entregadas ocho medallas al mérito laboral a un centenar de representantes del sector sindical, empresarial y gubernamental.

“Este premio fue instituido por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 389-25”.

La premiación reconoce a trabajadores y empresarios que han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y humano de la República Dominicana, promoviendo el empleo digno y la excelencia en el trabajo. En el acto, celebrado en el Palacio Nacional, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, indicó que la alianza y trabajo conjunto entre el gobierno, empleadores y trabajadores permite la construcción de un futuro común próspero.