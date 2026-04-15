Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Con una agenda robusta y la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, junto a actores clave del ámbito público, privado y social, inició este miércoles ExpoSostenible 2026, consolidando a Santo Domingo como un punto de encuentro estratégico para impulsar la sostenibilidad en el Caribe.

El evento, organizada por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), busca impulsar soluciones concretas frente a los desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta el país y la región

“ExpoSostenible 2026 es la segunda edición de una plataforma que creó el CODESSD en conjunto con Innoven Pro Expo y el Nuevo Diario, en el que nosotros permitimos un escenario en el que el sector público, el sector privado, la banca multilateral, así como las organizaciones internacionales y la cooperación internacional presenten sus iniciativas tendentes al desarrollo sostenible”, explicó Samuel Sena, presidente de CODESSD.

Asimismo, Sena destacó que la sostenibilidad ha pasado de ser un tema complementario a convertirse en un eje central del desarrollo. "Ya no es un lujo ni una agenda paralela; es la base sobre la cual se definirá la viabilidad del crecimiento del país", afirmó.

ExpoSostenible 2026 arranca con Luis Abinader y líderes clave, posicionando a Santo Domingo como eje de la sostenibilidad en el Caribe

De su lado, la invitada especial del evento y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, centró su mensaje en la dimensión humana de la sostenibilidad, al destacar que no puede existir desarrollo sostenible sin dignidad, inclusión y justicia social.

“Nosotros somos pueblos que estamos vinculados directamente a nuestra Madre Tierra, nuestra Madre Naturaleza, y por eso nuestra misión es hacer armonía en ese lugar. Nada nos puede prestar un mundo si no es nosotros mismos”, manifestó.

Entretanto, Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), destacó que la sostenibilidad implica soluciones definitivas que perduran en el tiempo, y que estos encuentros colocan en la agenda nacional un tema que debe formar parte de la vida diaria.

“Y es tanto así que este proyecto ha sido el que ha motivado precisamente a nosotros a haber iniciado ya el proyecto más ambicioso en la historia dominicana en materia de saneamiento y agua, que es el saneamiento universal de zonas costeras y turísticas, que contempla 200 kilómetros de costa, empezando en Boca Chica, sigue San Pedro, La Romana, Bávaro y Punta Cana”, dijo el funcionario.

ExpoSostenible 2026 arranca con Luis Abinader y líderes clave, posicionando a Santo Domingo como eje de la sostenibilidad en el Caribe

Sobre ExpoSostenible 2026

El presidente del CODESSD expresó que, dentro de las expectativas de los organizadores de ExpoSostenible 2026, está superar las 5,000 visitas recibidas el año pasado y que apuestan por un formato que combina reflexión y acción.

Agregó que, durante dos días, la agenda incluye temas como economía circular, seguridad hídrica, inversión sostenible, transformación urbana, sistemas alimentarios y resiliencia, reflejando un enfoque integral que reconoce la interconexión de los desafíos actuales.

“El año pasado recibimos unas 5,000 personas, este año esperamos duplicarla. Tenemos más de 60 panelistas, donde vamos a estar hablando o conversando sobre resiliencia medioambiental, temas financieros, seguridad alimentaria, entre otros importantísimos temas”, pronunció.

Finalmente, Samuel Sena hizo un llamado a la población en general a asistir a ExpoSostenible 2026 en las instalaciones del Hotel El Embajador y a disfrutar del espacio ferial.

“Lo primero es que es gratis, pueden venir. Siéntanse integrados e incluidos. Vengan y conozcan el espacio ferial, aquí tenemos una cantidad importante de empresas e instituciones que están presentando sus iniciativas, las cosas que hacen y ofreciendo el mejor de los servicios”, declaró Sena.