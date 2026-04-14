Presas con disponibilidad para mitigar inundaciones

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El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, informó que el sistema de presas del país continúa mitigando inundaciones en sus áreas de influencia.

En un comunicado de prensa, el funcionario citó las presas de Tavera, Bao, Monción, Sabana Yegua, Sabaneta y Monte Grande entre las que cuentan con mayor capacidad de almacenamiento y regulación de las crecidas que se presenten producto de la incidencia de vaguadas sobre el territorio nacional

El director del Indrhi informó, además, que conforme lo dispuesto por el Comité de Operación de Presas y Embalses (Copre), se continúa la regulación de las presas de Hatillo, con un caudal de salida de 101.2 metros cúbicos por segundo (m3/s); de Rincón, con un caudal de salida de 27.96 m3/s, y de Valdesia, con un caudal de salida de 47.24 m3/s.

Respecto al volumen de agua en los embalses, el titular del Indrhi indicó que a la fecha se dispone de un 75 % del volumen máximo nacional. Precisó que ese porcentaje equivale a 1,483.58 MMC, siendo el volumen máximo 2,018.63 MMC.

Además la presa de Tavera tiene un volumen de 92.13 MMC, para un 69.9 % de su volumen máximo, que es de 131.77 MMC. Su nivel al día de hoy es 320.29 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo su nivel máximo 327.50 msnm.