Presidente Abinader entrega equipos mecanización arroz

El Presidente Luis Abinader entregó ayer al ministro de Agricultura, Limber Cruz, 44 maquinarias para mejorar el riego y la producción de arroz, con una inversión superior a RD100 millones de pesos. La entrega fue en el parqueo de la sede del Ministerio de Agricultura, se informó. A este reportero no lo dejaron entrar a cubrir el acto.

Los equipos son parte del Proyecto de Agricultura Resiliente que se ejecuta con apoyo del Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los equipos son para la implementación de un modelo de riego, uso eficiente de agua y mejoría en la producción de arroz en la cuenca baja del río Yaque del Norte.

El mandatario entregó 8 sembradoras de 20 hileras con depósitos de semillas y abobo de cero labranzas, 4 tractores articulados (Chupacabras) con GPS para la fumigación y fertilización. También, 6 tractores para labores agrícolas, 2 mureadores compactadores para la formación de muros con capacidad de sembrar, 2 niveladoras multiláminas para acondicionamiento de los suelos a igualación variable, 4 empacadoras para la paja de arroz y 4 alineadores de paja. Entregó 4 segadoras de forraje de arroz, 2 zanjeadoras para suelos húmedos y 12 medidores de flujo de agua para medir el consumo de agua en el sistema versus lo convencional. Este modelo de Innovación tecnológica, se enmarca en la política de mecanización agropecuaria que lleva a cabo el Gobierno con mira a reducir costo de producción, sustituir mano de obra, aumentar la productividad y duplicar el PIB al 2036, dice la nota de Agricultura. Agrega que ele proceso de mecanización implica cero labranzas, fumigaron y fertilización, manejo de rastrojos.