Autoridades revelan cómo ocurrió el mortal ataque afuera del Politécnico de Santiago: “Uno fue detrás del otro”

El director de Educación en Santiago, Pedro Pablo Marte, ofreció detalles sobre el incidente en el que un adolescente de 15 años apuñaló mortalmente a otro de 14 años al salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, en la comunidad Ingenio Abajo, próximo a la Parada 7, en Santiago Oeste.

Marte explicó que el hecho habría iniciado por un conflicto previo entre ambos estudiantes.

“Los niños estuvieron jugando el día anterior en la cancha, parece que hubo un forcejeo y un golpe, ustedes saben que a estos niños se les sube la adrenalina y uno fue detrás del otro después que salieron, buscando ya cómo resolver temas personales y ahí se produce el incidente”, señaló.

Sobre la entrada del arma blanca al plantel educativo, el funcionario aclaró que la institución no realiza inspecciones diarias a los estudiantes.

Fachada del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo en Santiago.

“Para revisar los niños nosotros necesitaríamos todos los días un fiscal y un equipo en la puerta para revisarlos porque no estamos autorizados para eso”, expresó.

Familiares confirman el conflicto previo

Los familiares de la víctima, Noelvin Jeremías Cabrera Rubiera, confirmaron que ambos adolescentes habían tenido una pelea el día anterior.

Su abuela, Miriam Josefina Jiménez, reiteró que supuestamente otro joven pasó el arma desde afuera al agresor, provocando heridas que comprometieron el corazón y otros órganos vitales de Noelvin.

“Él era tranquilo, estudiando estaba”, dijo Jiménez, al recordar que el menor cursaba el segundo de bachillerato. Entre lágrimas, pidió justicia: “No es justo que a un niño de 14 años lo hayan apuñalado así”.

“Quería ser barbero”

Su tía, Belkis García, lo describió como un niño de valores cristianos y muy trabajador.

“Ese niño se crio en la iglesia evangélica cristiana, era tranquilo, un niño muy trabajador. Desde que llegaba de la escuela se ponía a trabajar”, expresó.

Agregó que el joven tenía metas claras y mucha fe:

“Tenía mucha fe, él quería ser peluquero, quería estudiar, lograr muchas cosas en la vida”.

El politécnico lamenta la pérdida

El Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo emitió un comunicado lamentando profundamente la tragedia.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de uno de nuestros queridos estudiantes. Elevamos nuestras oraciones por su descanso y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia en este momento de dolor. Que la paz y la fortaleza les acompañen. Att: Comunidad PSALC”, señaló el centro educativo.