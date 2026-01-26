Presidente electo de Chile elogia el control frontera de República Dominicana

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader sostuvo este sábado un encuentro con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el que resaltaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el interés mutuo en estrechar la cooperación en áreas clave como seguridad fronteriza, turismo, comercio, infraestructuras, seguridad ciudadana y desarrollo económico.

El jefe de Estado dominicano aseguró que esperan estrechar aún más estos vínculos a partir de marzo, cuando Kast asuma la presidencia de su país, sembrando la posibilidad de establecer acuerdos que faciliten aún más el comercio binacional.

“Queremos comprar más vinos chilenos, pero también que nuestros cigarros puedan entrar a Chile sin impuestos”, expresó el presidente Abinader.

Avances RD en seguridad fronteriza

José Antonio Kast elogió la labor del Gobierno dominicano en el control fronterizo y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, considerándolos aspectos claves para el progreso de la República Dominicana.

“Aquí han sido exitosos en el control fronterizo y nosotros queremos lograr lo mismo. Todo el control biométrico que se realiza aquí en República Dominicana para nosotros es muy importante conocerlo”, continuó Kast.

Agregó que busca replicar en Chile las prácticas exitosas de la República Dominicana, en la medida en que le sean funcionales puesto que “cada país tiene realidades distintas”.

Además, destacó los logros alcanzados por el país en materia de turismo y diversificación económica, fortaleciendo otros sectores productivos que pueden convertirse en ejemplo para Chile.

“Queremos aprender de los mejores. Ustedes van a la vanguardia en la atención al turista y han logrado diversificar su economía, lo que da estabilidad a la nación”, afirmó.

Visita la frontera

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), presentó al presidente Luis Abinader y al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, los avances, alcances y beneficios de la verja perimetral inteligente fronteriza, un proyecto prioritario del Gobierno dominicano orientado al fortalecimiento de la seguridad nacional.

Durante el recorrido, las autoridades chilenas observaron el funcionamiento de la verja perimetral, equipada con sistemas de seguridad electrónica y física, así como el despliegue militar que respalda las labores de vigilancia y control del flujo de personas y mercancías.

Kast destacó que este enfoque permite conjugar la defensa de la soberanía con acciones humanitarias y de cooperación regional.

Acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, resaltó la importancia de un control migratorio efectivo. Ambas naciones reafirmaron su compromiso de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y la migración irregular, reconociendo la necesidad de respuestas regional.