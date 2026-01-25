Presidente electo de Chile ve en la verja perimetral RD-Haití una referencia para su plan fronterizo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recorrió este domingo junto al presidente de la República, Luis Abinader, la verja perimetral fronteriza entre República Dominicana y Haití, la cual calificó como "una solución" y modelo de control fronterizo.

“Es un hito dentro de lo que ha sido la seguridad. Quiero agradecer por haber dispuesto las medidas para conocer lo que ustedes han hecho y mostrarnos lo que es una solución integral del control de fronteras”, expresó Kast.

El mandatario electo chileno señaló que la experiencia dominicana servirá como referencia para fortalecer el plan fronterizo que proyecta implementar en su país.

Durante el recorrido, las autoridades chilenas observaron el funcionamiento de la verja perimetral, equipada con sistemas de seguridad electrónica y física, así como el despliegue militar que respalda las labores de vigilancia y control del flujo de personas y mercancías. Kast destacó que este enfoque permite conjugar la defensa de la soberanía con acciones humanitarias y de cooperación regional.

Acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, resaltó la importancia de un control migratorio efectivo, especialmente para la detección de identidades falsas y delitos asociados a la migración irregular, como la trata de personas y el abuso de menores.

Asimismo, valoró los mecanismos de colaboración entre la República Dominicana y Haití, en particular el desarrollo de zonas francas que facilitan la manufactura de bienes y generan empleos, contribuyendo a la estabilidad económica de la zona fronteriza.