¿En qué punto va la verja perimetral en la frontera RD-Haití? Abinader y presidente electo de Chile reciben avances

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dajabón.– El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, presentó al presidente Luis Abinader y al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, los avances, alcances y beneficios estratégicos de la Verja Perimetral Inteligente Fronteriza, un proyecto prioritario del Gobierno dominicano orientado al fortalecimiento de la seguridad nacional y el control territorial.

Durante el acto, el presidente Abinader resaltó la relevancia de la visita del mandatario electo chileno, acompañado de su esposa, y destacó el valor simbólico de la provincia de Dajabón como punto clave de la política fronteriza y del origen histórico de la nación dominicana.

El jefe de Estado señaló que se trata de la primera visita oficial del presidente electo chileno a otro país tras su elección, lo que consideró un reconocimiento a la República Dominicana y a los avances logrados en materia de seguridad y desarrollo. Indicó que la delegación chilena mostró especial interés en conocer experiencias exitosas del país en el control de la delincuencia y en sectores estratégicos de la economía.

Luis Abinader y José Antonio Kast

Explicó que estos temas fueron abordados previamente en una reunión bilateral, donde se analizaron políticas vinculadas al turismo, las zonas francas y otros sectores que han contribuido al crecimiento económico, la generación de empleos y el fortalecimiento institucional.

En ese contexto, el mandatario reiteró que la verja perimetral fronteriza constituye una prioridad de alta seguridad nacional y destacó que la obra ha permitido avanzar de manera significativa en los objetivos para los cuales fue concebida. Precisó que su ejecución continúa de forma progresiva, conforme a las disponibilidades presupuestarias del Estado.

Asimismo, reafirmó la disposición de la República Dominicana de compartir experiencias y buenas prácticas con Chile, así como el interés en conocer iniciativas exitosas que impulse el próximo gobierno chileno, fortaleciendo la cooperación y la hermandad entre ambas naciones.

Herramienta clave para la defensa de la soberanía nacional

Ministro de Defensa presentó avances

La presentación se realizó en el área donde se ejecuta una nueva etapa del proyecto, luego de que la delegación recorriera varios tramos de la infraestructura, constatando su diseño, funcionalidad y capacidad operativa.

Durante la jornada, el ministro Fernández Onofre destacó que la verja perimetral es una herramienta clave para la defensa de la soberanía nacional, al integrar infraestructura física, tecnología avanzada y un despliegue operativo permanente, lo que ha permitido reducir de manera significativa el tráfico ilícito de mercancías, armas, drogas e indocumentados, así como el robo de vehículos, motocicletas y ganado en zonas fronterizas.

Explicó que el proyecto forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye torres de vigilancia, carreteras de patrullaje, iluminación solar, sistemas de cámaras, fibra óptica, radiofrecuencia y el uso de drones autónomos, todos monitoreados desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) de las Fuerzas Armadas, garantizando vigilancia continua las 24 horas.

Luis Abinader, José Antonio Kast y Carlos Antonio Fernández Onofre

Añadió que esta visita de alto nivel reafirma el posicionamiento de la República Dominicana como referente regional en seguridad fronteriza, infraestructura estratégica y aplicación de tecnologías al servicio de la defensa nacional.

Valora modelo dominicano de control fronterizo y fortalece cooperación bilateral

Al concluir la presentación, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinbeck, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, ofrecieron declaraciones a la prensa nacional e internacional sobre la visita realizada a la frontera entre la República Dominicana y Haití, con el objetivo de conocer en el terreno el modelo integral de control migratorio y seguridad implementado por las autoridades dominicanas.

Durante el recorrido, las autoridades chilenas observaron el funcionamiento de la verja perimetral, equipada con sistemas de seguridad electrónica y física, así como el despliegue militar que respalda las labores de vigilancia y control del flujo de personas y mercancías. Kast destacó que este enfoque permite conjugar la defensa de la soberanía con acciones humanitarias y de cooperación regional.

Acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, resaltó la importancia de un control migratorio efectivo, en especial para la detección de identidades falsas y delitos asociados a la migración irregular, como la trata de personas y el abuso de menores. Indicó que la experiencia dominicana servirá como referencia para fortalecer el plan fronterizo que proyecta implementar en su país.

Presidente Luis Abinader

Asimismo, valoró los mecanismos de colaboración entre la República Dominicana y Haití, en particular el desarrollo de zonas francas que facilitan la manufactura de bienes y generan empleos, contribuyendo a la estabilidad económica de la zona fronteriza.

Evaluación del uso combinado de tecnología

En tanto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinbeck, destacó que la visita permitió evaluar el uso combinado de tecnología, control físico y coordinación institucional como herramientas fundamentales para garantizar la seguridad ciudadana y el fortalecimiento democrático. Señaló que el intercambio de información entre países será clave para enfrentar de manera más efectiva los desafíos comunes en materia migratoria y de crimen organizado.

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Maquena, explicó que la delegación acudió con el propósito de conocer experiencias exitosas que permitan al próximo gobierno iniciar su gestión con propuestas concretas en seguridad, desarrollo económico y capital humano, colocando a las personas en el centro de las políticas públicas.

Al finalizar el encuentro con los medios, el presidente Abinader destacó los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de seguridad ciudadana, afirmando que el país se sitúa entre las naciones con menores tasas de homicidios de Centroamérica y el Caribe, como resultado de políticas sostenidas de control, prevención y cooperación interinstitucional.

Ministro de Defensa presenta avances de la Verja Perimetral Inteligente al presidente Abinader y al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Ambas naciones reafirmaron su compromiso de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y la migración irregular, reconociendo la necesidad de respuestas coordinadas a nivel regional.

Acompañaron al presidente Luis Abinader los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor Ito Bisonó; la gobernadora de Dajabón, Severina Gil; el comandante del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, general de brigada José H. Rodríguez Coste; el supervisor general de la Verja Perimetral Fronteriza, general de brigada Luis Alberto Coronado Abreu; el alcalde Santiago Riverón y el senador Ney Rodríguez, entre otras autoridades.