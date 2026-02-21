Presidente entrega obras S. Rodríguez Duarte y SDE

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader inaugurará varios obras de infraestructuras y se reunirá con comunitarios, estudiantes y empresarios de las provincias Santiago Rodríguez, Duarte y en Santo Domingo Este.

Su primera actividad será hoy a las 10:00 a.m. en Santiago Rodríguez donde supervisará el desvío del cauce del río Yaguajay en la Presa de Guayubincito; luego encabezará el acto por el XX aniversario de Meg Plax, en Los Tocones de San José; en Villa Los Almácigos inaugurará el techado de la Escuela La Trinitaria.

También supervisará la construcción del recinto de la UASD y se reunirá con 300 jóvenes de Santiago Rodríguez; luego entregará la reconstrucción de la carretera Puerta del Mulo–Central Hidroeléctrica de Monción y un acueducto.

El domingo irá a la provincia Duarte donde inaugurará el muro de gaviones y la adecuación del río Yuna y la carretera Villa Riva–Cruce Autovía Juan Pablo II. En Santo Domingo Este inaugurará la ampliación del Acueducto Barrera de Salinidad.