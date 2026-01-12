Presidente inaugura varias obras en Las Matas de Farfán

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader inauguró el sábado en el municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan, un centro educativo, la ampliación del acueducto y planta de tratamiento, así como el mercado municipal.

El Centro Educativo León Romilio Rodríguez Ventura, ubicado en el distrito municipal Carrera de Yeguas, beneficiará a 300 estudiantes. La edificación cuenta con nueve aulas, laboratorios de ciencias y de cómputos, biblioteca, salón de profesores, oficina de orientación, enfermería, salón multiusos, consejería, depósitos, comedor, baños, áreas de recreación. Su construcción fue iniciada en 2013.

Además de la planta de tratamiento de aguas residuales en Las Matas de Farfán, Abinader también inauguró el mejoramiento del alcantarillado sanitario y la ampliación del acueducto, la reconstrucción de la línea de impulsión del acueducto Juan de Herrera; la habilitación del acueducto El Córbano y del acueducto múltiple Yabonico, para fortalecer el acceso al agua potable y el saneamiento en la región.

Abinader afirmó que su gobierno ha realizado una inversión sin precedentes en agua potable y alcantarillado sanitario, al destinar anualmente cinco veces más recursos que administraciones anteriores y considerar estas obras como una prioridad para la salud pública y el bienestar social.

De su lado, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, destacó que estas cinco obras constituyen el inicio del programa más ambicioso de proyectos en todo el territorio que se estarán inaugurando próximamente y que van a impactar a dos millones de dominicanos, con una inversión de RD$20,000 millones.

En el caso del mercado era una obra esperada por 50 años para transformar las condiciones del intercambio comercial y garantizar productos de mayor calidad. Al pronunciar unas breves palabras, la primera dama Raquel Arbaje señaló que para construir la obra se trabajó en equipo, y resaltó que su familia está muy ligada a esa comunidad.