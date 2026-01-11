Luis Abinader inaugura múltiples obras por años solicitadas en Las Matas de Farfán

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Matas de Farfán, San Juan. – El presidente Luis Abinader inauguró este sábado una planta de tratamiento de aguas residuales y el mejoramiento sanitario en el municipio, así como el nuevo Mercado Municipal, obras que son una prioridad para el bienestar social de la comunidad.

El mandatario en compañía del director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, dejó en funcionamiento la planta de tratamiento, junto a la reconstrucción de la línea de impulsión del acueducto Juan de Herrera, la habilitación del acueducto El Córbano y la ampliación del acueducto Múltiple Yabonico.

La ampliación del acueducto de Las Matas de Farfán incluyó la construcción de un campo de pozos, un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad de 400 metros cúbicos, la instalación de 1,653 acometidas, así como líneas de conducción y redes de distribución, lo que permitirá mejorar de manera significativa el suministro de agua potable en la zona.

Planta de aguas residuales

En tanto, el mejoramiento del alcantarillado sanitario abarcó la rehabilitación de la planta de tratamiento, la construcción de dos lagunas facultativas y una laguna de acabado, además de la instalación de 8,000 metros de tuberías de 8 pulgadas, garantizando una adecuada operación del sistema, la protección de la salud pública y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Durante el acto de apertura, y en compañía de la primera dama, Raquel Arbaje, Abinader precisó que su gobierno ha realizado una inversión sin precedentes en agua potable y alcantarillado sanitario, al destinar anualmente cinco veces más recursos que administraciones anteriores y considerar estas obras como una prioridad de salud pública y bienestar social.

“Porque estas obras son salud, salud para los dominicanos y para las dominicanas. Y nosotros hemos invertido por año, cinco veces más que los gobiernos anteriores en agua y alcantarillado sanitario, y ahí están los números de cuántas personas le hemos dado, le hemos llevado agua a sus hogares", manifestó.

Destacó que miles de hogares en todo el país se han beneficiado con el acceso al agua potable, al tiempo de anunciar importantes proyectos en ejecución y otros en proyección.

Citó la próxima inauguración del acueducto de barrera de salinidad, que aportará dos metros cúbicos adicionales de agua para Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, así como un proyecto mayor en planificación para llevar diez metros cúbicos de agua al Gran Santo Domingo, con financiamiento acordado con el BID y la CAF.

Además, el inicio de proyectos de agua potable y plantas de tratamiento en ciudades costeras como La Caleta, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Bávaro, una de las regiones de mayor crecimiento poblacional y turístico.

También, informó sobre inversiones superiores a los RD$2,000 millones para mejorar y ampliar el sistema de acueducto de Santiago, así como proyectos estratégicos en el sur del país, incluyendo Barahona, donde el agua llegará por gravedad gracias a la presa de Monte Grande, duplicando la disponibilidad del servicio en la zona.

El nuevo mercado

El gobernante aperturó el nuevo Mercado Municipal de Las Matas de Farfán, una obra esperada por 50 años, que busca transformar las condiciones de intercambio comercial y garantizar productos de mayor calidad para las familias sanjuaneras.

La obra no solo representa un espacio físico moderno, sino una herramienta de dignidad humana para los mercaderes y una garantía de salubridad para los consumidores.

Al pronunciar unas breves palabras, la primera dama Raquel Arbaje señaló que para construir la obra se trabajó en equipo y resaltó que su familia está muy ligada a Las Matas de Farfán. Asimismo, valoró la importancia de esta infraestructura para la comunidad.

De acuerdo con el presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, la obra fue levantada con amor y dedicación, y cuenta con más de 66 cubículos y 23,000 metros cuadrados de construcción.

“El presidente ha puesto en marcha las obras fundamentales y ha desarrollado las que consolidan al país”, enfatizó.

Con la puesta en funcionamiento de este centro de expendio, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con la reactivación económica de las provincias del sur, facilitando que los productores locales cuenten con un punto de venta digno que reduzca las pérdidas poscosecha y fortalezca la cadena de suministro regional.