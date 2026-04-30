Defensor del Pueblo gana VI Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos

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La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) reconoció al Programa Defensor Estudiantil, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, como el gran ganador nacional de la VI edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”.

Tras un riguroso proceso de evaluación técnica por un jurado de expertos integrado por destacados profesionales vinculados al ámbito de los derechos humanos y representantes de las instituciones: MIREX, UNPHU, UNIBE, INDOTEL, INTEC y la Alcaldía del Distrito Nacional, el Programa Defensor Estudiantil obtuvo la máxima distinción. Los proyectos fueron evaluados bajo criterios de pertinencia, impacto, sostenibilidad, aplicabilidad e innovación.

En ese sentido, la representante de la OEI en el país, Catalina Andújar, explicó que el objetivo del premio es reconocer iniciativas relevantes que promuevan derechos humanos, la convivencia democrática, el desarrollo sostenible, la ciudadanía global y que al mismo tiempo destaque por su potencial de escalabilidad y capacidad de sostenibilidad.

“La educación ética en derechos humanos, en valores democráticos y ciudadanía se convierte en una prioridad impostergable. Desde la OEI hemos asumido este compromiso como parte de nuestra misión institucional, convencidos de que defensor de la democracia y fortalecer una cultura de derechos es condición indispensable para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades”, afirmó.

De su lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó el trabajo que realiza la institución para garantizar el derecho a la educación. Asimismo, valoró el galardón y resaltó las acciones que se ejecutan desde el órgano constitucional en la construcción de ciudadanía y educación cívica.

“El Defensor estudiantil ha sido un marco de acción que nos ha permitido poder impactar directamente a los más jóvenes, con un modelo pedagógico enfocado en el nivel preuniversitario”, indicó Ulloa.

Ganador Nacional

Programa Defensor Estudiantil (Defensor del Pueblo de la República Dominicana). Este proyecto evidenció transformar la convivencia en los centros educativos intervenidos, logrando reducir drásticamente los casos de discriminación y empoderar a los jóvenes en la resolución pacífica de conflictos.

Como ganador nacional, esta iniciativa representará al país en el VI Encuentro Iberoamericano sobre Educación en Derechos Humanos, que se celebrará en España en junio de 2026, donde concursará por el galardón regional junto a los representantes de los 22 países miembros de la OEI y un premio de 8,000 USD.

Reconocimientos Especiales

Además, las siguientes iniciativas recibieron mención especial como reconocimiento a su contribución destacada a la educación, la defensa de los derechos humanos y la inclusión:

ProlactarRD, por su proyecto sobre lactancia materna como derecho humano y ejercicio de ciudadanía.

Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), por su Política Transversal en Derechos Humanos.

Sobre el premio

El premio rinde homenaje al legado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, santo y mártir salvadoreño, cuya vida fue un testimonio incansable de defensa de los colectivos más vulnerables. El galardón iberoamericano reconoce la labor y el trabajo de quienes actúan de forma ejemplar en la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la educación.

En sus cinco ediciones previas, el certamen ha movilizado alrededor de 2,000 iniciativas en toda Iberoamérica, consolidándose como un referente de la riqueza y diversidad de la cultura de paz en la región.