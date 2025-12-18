Presidente SCJ advierte a jueces que su lealtad es hacia la ley

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, exhortó ayer a los jueces a mantener su independencia aún en los momentos más difíciles que se les presenten, y a no permitir que nada ni nadie interfiera en su sagrado deber, recordándoles además que “su única lealtad es con la ley”.

Les advirtió que llegarán momentos difíciles en los que la decisión correcta será la más criticada, “momentos en que la presión, la opinión pública o los intereses de la coyuntura intentarán doblar su criterio o ponerles una etiqueta”.

Hizo referencia de la defensa histórica hecha por el juez presidente de los Estados Unidos, Chief Justice, John Robert Jr. sobre la esencia misma de la labor del juez, y les recomendó hacer suya esa premisa.

“En la República Dominicana no hay jueces de un sector ni de otro, ustedes no pertenecen a nadie más que a la Ley… No permitan que nada ni nadie interfiera en su sagrado deber. Su única lealtad es con la Ley, su único jefe es la Constitución y su único compromiso es con la dignidad del pueblo dominicano”, enfatizó Molina.

El también presidente del Poder Judicial habló en esos términos al encabezar junto con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el acto de designación e ingreso a la carrera 2023, de ocho jueces y juezas.

“La toga que hoy reciben simboliza servicio público; es una responsabilidad asumida ante la República y ante su gente, que exige cuidar, cada día, la independencia judicial como condición esencial de nuestra libertad”, subrayó.

El magistrado Molina afirmó que La independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino una garantía de la ciudadanía. “Un Poder Judicial fuerte no se legitima por la popularidad de sus decisiones, sino por su fidelidad a la Constitución y a las leyes”, subrayó.

Resaltó que la justicia cumple una función contramayoritaria que es proteger derechos, incluso, y sobre todo, cuando hacerlo resulta impopular.

“Cuando un juez puede decidir sin temor, ajeno a presiones externas y sin cálculos fuera del Derecho, la sociedad gana en certeza, en igualdad y en confianza”, dijo Molina en su discurso.

Habla director ENJ

El director de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), Angel Brito, resaltó la labor de esa dependencia del Poder Judicial en la formación de aspirantes a jueces.

Dijo que los nuevos jueces designados dedicaron dos años a una formación “ exclusiva e intensiva” que incluyó experiencia vivencial en los centros penitenciarios.

“El estado de derecho florece cuando la judicatura actúa con honor, y la esperanza de un país se renueva cuando nuevas generaciones, como las que hoy celebramos, asumen su papel con compromiso ètico y vocación de servicio”, dijo Brito en su discurso de orden.

A nombre de egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura habló la jueza María Alejandra, quien obtuvo el mayor índice académico de la promoción, y quien reconoció que “el peso de administrar justicia en nombre de la República Dominicana es una responsabilidad ética que exige valentía cotidiana, dada la confianza que deposita la sociedad en los jueces”.