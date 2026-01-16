Presidente del Senado garantiza proyecto Alerta Amber será prioridad en próxima legislatura

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante las constantes desapariciones y violaciones sexuales de niños que se han registrado en el país, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, garantizó que en la próxima legislatura el órgano legislativo tendrá como prioridad analizar y dar salida oportuna al proyecto de ley que establece el procedimiento de reacción rápida ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad, Alerta Amber RD.

El representante de Sánchez Ramírez destacó que la iniciativa formará parte de la amplia agenda legislativa y la comisión que será designada para su estudio, tendrá el compromiso fortalecerla, aplicando una readecuación apegada a los mandatos constitucionales.

De Los Santos insistió en que el Senado dará un tratamiento especial al proyecto Alerta Amber para que sea sancionado de manera oportuna, tal y como lo hizo con el Código Penal, el Código Procesal Penal, y el Código Laboral, piezas legislativas que fueron modificadas y aprobadas en un solo año. “Porque si algo hemos demostrado al país, es que trabajamos para ser lo más productivo posible”, agregó.

“En la institución seguimos con el compromiso de analizar los proyectos y fortalecerlos, agotando los procesos de análisis correspondientes”, dijo Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República.

En referencia al flagelo de la violencia contra los menores de edad, el senador consideró que los padres y madres deben tener mayor supervisión de sus hijos y no descuidarlos, porque a veces los agresores sexuales suelen ser personas del entorno familiar, “y es que en la confianza está el peligro”.

La Alerta AMBER, se trata de un programa diseñado como una eficaz herramienta de difusión, cuyo propósito principal es facilitar la pronta localización de menores de edad en situaciones como la ausencia, sustracción, secuestro, desaparición, extravío o privación ilegal de la libertad, ya sea que se presuma o no la comisión de algún ilícito en territorio nacional.