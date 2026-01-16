Dos jóvenes mueren en accidente de tránsito en la carretera Consuelo-Hato Mayor

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Dos jóvenes perdieron la vida la noche del pasado jueves luego de chocar la motocicleta tipo pasola en que transitaban en la carretera que va del municipio Consuelo hacia la ciudad de Hato Mayor.

Los jóvenes fueron identificados como Yordany Manuel Pacheco Morel, quien residía en el barrio Los Filiú del municipio Consuelo, el cual murió en el lugar del accidente, y Ángelo Santana, quien residía en el batey Los Platanitos, el cual fue trasladado por una unidad del Sistema 9-1-1 al Hospital Regional Antonio Musa, donde posteriormente falleció.

Ambos jóvenes se desplazaban en la pasola, chocando con una camioneta marca Ford, de color gris, cuyo conductor se desconoce. Al lugar se presentaron agentes de la Digesett, la Policía Nacional y entidades de socorro, junto a un médico legista, quienes levantaron el acta correspondiente.

Cabe resaltar que la Digesett desde hace muchos años no le está suministrando las informaciones de este tipo a los periodistas y comunicadores, que son los que mantienen informada a la población.