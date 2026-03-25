Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Invierno en primavera? El Parque Nacional Valle Nuevo amaneció cubierto de blanco este miércoles, con temperaturas que descendieron hasta los 0.2 °C, a días después del inicio de la estación primaveral.

Temperaturas en cero grados en Valle NuevoArturo Santos Lagares, Guardaparque.

La escena fue confirmada por el administrador del parque, Julio César de los Santos, quien explicó al periódico HOY que el marcado descenso se registró en los alrededores de La Pirámide, en Valle de los Frailes, generando un ambiente gélido poco habitual para esta época del año.

Manto blanco que cubre a Valle NuevoArturo Santos Lagares, Guardaparque.

El fenómeno provocó la formación de escarcha y cencelladas sobre la vegetación, visibles en hojas de mora silvestre y en el pajón criollo que cubre las sabanas de esta área protegida.

Valle Nuevo se congelaArturo Santos Lagares, Guardaparque.

De los Santos precisó que el registro fue captado a las 7:08 de la mañana, mediante los termómetros de la estación meteorológica convencional del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), ubicada junto al Centro de Visitantes, en las cercanías del nacimiento del Arroyo Domingo.

Paisaje blancoArturo Santos Lagares, Guardaparque.

“Como si se tratase de una estrofa de esa bonita salsa de la Orquesta Guayacán, el invierno se niega a irse del Parque Nacional Valle Nuevo”, expresó.

¿Primavera congelada? Valle Nuevo amanece a 0.2 °C y cubierto de escarcha

Las imágenes muestran un paisaje que parece sacado de una película: la vegetación teñida de blanco por la escarcha, hojas cristalizadas por el frío y un cielo azul que contrasta con el manto helado que cubre el parque.