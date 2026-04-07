A prisión acusado de violar mujer en robo

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Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impusieron una pena de 15 años de prisión a un hombre acusado de junto a otro no identificado, violar a una mujer, a quien robaron sus pertenencias, en un hecho que habría ocurrido en el sector La Isabelita, Santo Domingo Este.

Un documento de prensa señala que la condena le fue dictada a Robel Benjamín Tejada Bautista (Boqueaba y/o Robert), por los daños causados a la víctima, nombre omitido para proteger su identidad.

El expediente instrumentado por la fiscal Odalys Beltrán explica que el 12 de diciembre de 2024, la víctima denunció que alrededor de las 5:00 de la madrugada vio al encartado dentro de su vivienda, junto a otro hombre aún sin identificar.

Detalla que los agresores, provistos de armas blancas, penetraron en su habitación, le taparon la boca y amenazaron con agredir a la hija de la víctima, quien también se encontraba en la vivienda.