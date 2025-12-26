Prisión preventiva para dos hombres implicados en muerte de otro en Salcedo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A solicitud del Ministerio Público, una jueza de Hermanas Mirabal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra dos hombres implicados en la muerte de otro ocurrida en la ciudad de Salcedo el pasado 4 de julio de 2025.

La medida de coerción fue impuesta a los nombrados Jorge Emilio Cáceres García (el Primo) y Emiliano Capellán López (Reynaldo el Cojo) por su vinculación con la muerte a tiros de Francisco Alberto Rodríguez García.

Cáceres García planeó la muerte de Rodríguez García, mientras que a Capellán López se le imputa ejecutar el crimen junto a otro hombre, solo identificado como Carlitos (el haitiano), quien se encuentra prófugo de la justicia.

El hecho ocurrió en la intersección de la calle Colón Abajo con Doctor Tejada Florentino del municipio Salcedo, cerca de las 12:10 de la madrugada del citado día.

Los procesados la emprendieron a tiros contra Rodríguez García y luego huyeron del lugar, permaneciendo prófugos por varios meses. Luego de una activa persecución fueron arrestados en el presente mes de diciembre con orden judicial los dos de tres involucrados en el caso.

De acuerdo a las investigaciones, los dos hombres que segaron la vida a Rodríguez García actuaron por mandato del imputado Cáceres García, quien, según se ha establecido en el transcurso de las investigaciones, pagó para la ejecución del crimen.

El Ministerio Público, representado por el fiscal José Orlando Liriano Aquino, realizó diversas entrevistas donde se destaca el vínculo de los imputados y el occiso, quienes habían tenido conflictos previos.

La jueza de instrucción Yudelka de León ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en la cárcel pública Juana Núñez del municipio Salcedo.

El Ministerio Público ha calificado provisionalmente los hechos como violación de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, y 302 del Código Penal dominicano. La fiscalía profundiza las investigaciones del caso.