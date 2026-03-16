PRM realiza jornada de verificación de su padrón

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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizó este fin de semana la jornada nacional “Verifícate”, una iniciativa de registro y actualización del padrón con una plataforma de registro biométrica, que según una nota, busca fortalecer la estructura partidaria territorial y preparar el camino hacia los procesos electorales venideros.

El Secretario Nacional de Organización de la entidad política, Deligne Ascención Burgos, explicó que el proceso se ha estado realizando mediante una plataforma digital que permite a los militantes confirmar su afiliación, así como a nuevos interesados inscribirse desde cualquier dispositivo.

El padrón verificado parte de 1,280,000 ciudadanos.

La iniciativa pretende evitar que los votantes tengan problemas el día de las elecciones, así como actualizar o confirmar la información electoral.

“Queremos contar con un padrón confiable y seguro, este proceso permite que todos aquellos que tienen aspiraciones de cara a los comicios del 2028 tengan la plena seguridad de un padrón depurado”, precisó.

De igual forma, garantiza cumplir con los requerimientos de la ley 33-18 sobre Agrupaciones Políticas, que no permite la múltiple afiliación de un ciudadano. “El PRM para cumplir con ese mandato legal ha procedido con la verificación de su padrón de militantes” indicó Ascensión.

Las jornadas de verificación se han desarrollado en los municipios cabecera y en otros municipios importantes seleccionados por las respectivas direcciones provinciales, instalando puntos fijos en los locales del partido, centros comerciales y lugares de mucho tránsito de personas, así como mediante visitas casa por casa. .