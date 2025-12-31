¿Cuáles fueron los problemas que más afectaron a los dominicanos durante el año 2025?

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La delincuencia, el alto costo de la canasta básica, maltrato a mujeres y menores de edad, así como también los múltiples casos de corrupción que afectan a la República Dominicana, son solo algunos de los temas que residentes del Gran Santo Domingo califican como problemáticas que más los afectaron durante el 2025.

Ciudadanos de distintos sectores se mostraron indignados al enumerar estas dificultades, como fue el caso de Elizabeth Marte, una ama de casa que sostuvo que durante el año sus ingresos no alcanzaron para cubrir sus necesidades básicas y con relación al caso de corrupción más reciente sobre el Seguro Nacional de Salud (Senasa), dijo sentirse traicionada.

“Todo está muy caro, estamos desesperadas”, sostuvo. Continuo diciendo que “esta ha sido una situación desesperante para la nación, en especial para la clase media.

Julio Troncoso, coincide con Elizabeth sobre el denominado Caso Cobra y dijo que esto fue lo peor que ocurrió durante todo el año.

Por su parte, Braulio Moreno de la Cruz califico el transcurso del año como “desastroso”, enumerando la ignorancia, falta de educación, incapacidad del sector educativo y la gran cantidad de jóvenes desempleados, como los mayores problemas del 2025.

“Se jugó con la vida del pobre, porque el rico no necesita eso”, continuó diciendo con relación al Caso Senasa.

Gonzalo Montes de Oca se enfocó en el tema económico y lo resumió a una sola oración: “No hay dinero, todo está difícil”.

A la difícil situación económica y a la corrupción se suma una problemática que desde siempre ha azotado las calles del país: la delincuencia, otro de los grandes males señalados por los ciudadanos.

Los atracos y la inseguridad han provocado que muchas personas ya no se sientan tranquilas al salir a la calle, tal como lo expreso“La gente no tiene ni confianza de salir”, dijo Clemencia Media.

Además, también hubo preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres y los niños.

Los entrevistados mencionaron los constantes casos de feminicidios, abusos sexuales y asesinatos de menores de edad, asegurando que cada día se conocen más hechos de este tipo.

¿Qué ocurre en el sector agrícola?

En las conversaciones también salió a relucir el abandono del campo y la agricultura.

Wanel Santiago, un agricultor, explicó que pese a tener sembradas miles de matas de plátano y cultivos de yuca y batata, las condiciones del campesino en República Dominicana son precarias.

Denunció caminos intransitables, falta de apoyo y comunidades rurales que parecen no avanzar, por el contrario, haber quedado en el pasado.

“Esos campos parecen de los años 70”, afirmó, señalando además la falta de tendido eléctrico y servicios básicos.