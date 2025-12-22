Lo que debemos saber para llegar seguros al Año Nuevo

Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

La Navidad en República Dominicana es sinónimo de unión familiar, viajes, música, celebración y alegría.

Sin embargo, también representa uno de los períodos del año con mayor número de emergencias médicas. Como emergencióloga, cada diciembre observo cómo factores prevenibles terminan generando traumas, intoxicaciones, descompensaciones y situaciones críticas que impactan directamente la vida de las personas y sus familias.

El objetivo de este artículo es educar para evitar que la celebración se siga convirtiendo en tragedia, especialmente durante los días festivos donde aumenta el consumo de alcohol, el desplazamiento en motocicletas y el manejo imprudente.

Los accidentes de tránsito son la principal causa de ingreso en las salas de emergencias en Navidad. Las combinaciones más frecuentes incluyen conducción bajo efectos del alcohol, exceso de velocidad, uso inadecuado del casco, y distracciones, como el uso del celular.

También se incrementan las lesiones por fuegos artificiales, intoxicaciones alimentarias y cuadros de deshidratación, asociados a largas horas de fiesta.

En la población con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, es común ver descompensaciones relacionadas con excesos alimentarios y abandono momentáneo del tratamiento.

De igual forma, las emergencias respiratorias se hacen más frecuentes, por el aumento de aglomeraciones y cambios de clima.

Educar a la población es fundamental para disminuir las cifras.

La Navidad no debe ser motivo para descuidar la salud ni la seguridad; al contrario, debe ser una oportunidad para reforzar hábitos responsables que permitan disfrutar de manera plena y segura.

Como profesionales de emergencia, estamos listos para atender cualquier situación, pero la prevención siempre será el mejor tratamiento. Protegerse a sí mismo y a los suyos, es el mejor regalo de esta temporada.

Doctora Aurora Mena. Emergencióloga del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS).

Prevención inteligente para una Navidad segura

La prevención durante la Navidad comienza con decisiones simples: planificar el transporte, limitar el consumo de alcohol, mantenerse hidratado y respetar las normas de tránsito. El uso de casco en motocicletas y cinturón de seguridad en vehículos no es negociable, son medidas que literalmente pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En mi práctica diaria, he visto casos donde un casco salvó una vida y casos donde su ausencia cambió la historia de una familia completa.

Otro aspecto esencial es la manipulación segura de alimentos. Las intoxicaciones alimentarias aumentan por mala refrigeración, consumo de comidas en lugares no regulados o preparación masiva sin medidas higiénicas adecuadas. La regla es simple: si no está seguro de la procedencia o conservación del alimento, evítelo.

Con relación a los fuegos artificiales, la recomendación como emergencióloga es clara: no deben ser manipulados por niños y siempre deben utilizarse en espacios abiertos, siguiendo instrucciones estrictas. Las quemaduras y lesiones oculares se presentan cada año, muchas de ellas prevenibles. Las personas con enfermedades crónicas deben llevar consigo sus medicamentos y mantener horarios regulares. Suspender la medicación puede tener consecuencias graves: crisis hipertensivas, eventos cerebrovasculares o descompensaciones diabéticas.

Finalmente, recuerde que la prevención no es solo un acto individual, también es un acto de amor hacia quienes nos rodean.

Preguntas frecuentes

¿Por qué aumentan tanto los accidentes en Navidad?

Porque existe mayor consumo de alcohol, más desplazamientos en motocicletas, vehículos y una sensación generalizada de “relajo”, que hace que las personas bajen la guardia.

¿Qué debo hacer si presencio un accidente?

Lo primero es garantizar su seguridad. Luego llame al 9-1-1, no movilice a la víctima, a menos que exista peligro inmediato y proporcione información clara.

¿Qué síntomas indican que una intoxicación alcohólica es grave?

Vómitos persistentes, confusión, respiración lenta, piel fría, falta de respuesta a estímulos. En estos casos, debe acudir inmediatamente a emergencia.

¿Qué hago si un familiar con hipertensión o diabetes se descompensa durante la fiesta?

Mida signos vitales si es posible, verifique si tomó su medicación y llévelo al centro más cercano si presenta dolor torácico, dificultad respiratoria, debilidad súbita o alteración del estado mental.

Glosario médico

Intoxicación

Afectación por consumo excesivo de alcohol o sustancias.

Trauma

Lesión física por impacto o fuerza.

Descompensación

Empeoramiento súbito de una condición crónica.

Crisis hipertensiva

Elevación severa de la presión arterial.

Prevención

Acciones destinadas a evitar daños o enfermedades.