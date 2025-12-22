Wilson Camacho cuestiona el costo de la corrupción y asegura que vivir sin ella debe ser "un derecho humano"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que vivir en una sociedad libre de corrupción debería asumirse como un derecho fundamental.

“Vivir libres de corrupción debe considerarse un derecho humano, tan esencial como vivir sin violencia y en un ambiente sano”, expresó Camacho a través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

En su reflexión, el también titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) llamó la atención sobre el impacto que tiene la corrupción en la vida de los ciudadanos.

“¿Cuánto cuesta? ¿Qué implica perseguirla? ¿Cuántas víctimas deja? ¿Cómo afecta las vidas de las personas?”, cuestionó el funcionario.

Las declaraciones de Camacho se producen en un contexto donde se investiga un presunto entramado de corrupción que habría provocado un desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Por este proceso, varias personas enfrentan acusaciones por delitos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, conforme a lo planteado por el Ministerio Público.