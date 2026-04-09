Procuradora dice hará lo necesario para que proceso no sea dilatado

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, consideró ayer “innecesario y jurídicamente improcedente”, el contraperitaje autorizado por el juez Raymundo Mejía a la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, y advirtió que estará vigilante “ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso”.

Se refiere la titular del Ministerio Público, al peritaje técnico privado solicitado por el abogado de los dos imputados en el caso del Jet Set, Miguel Valerio, con el propósito de buscar vicios de construcción en la colapsada estructura del centro de diversión, u otras causas ajenas a sus dueños, y lograr un Auto de “no ha lugar” en el proceso que se les sigue.

“El Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas, por lo que hará todo lo necesario para evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias”, afirmó Yeni Berenice en ocasión de cumplirse ayer un año de la tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más 100 lesionadas.

Dijo que el contraperitaje autorizado por Mejía, juez de la Instrucción, es jurídicamente improcedente en virtud de que las pruebas evidencian que los acusados tenían conocimiento directo de las fallas que estaba teniendo el techo del centro de diversión.

Resaltó que, incluso, el día del hecho la tragedia humana se pudo evitar “si se tomaba la decisión de suspender la fiesta y evacuar, 49 minutos antes del colapso, a las personas allí congregadas, como dijo, lo evidencian los chats entre los acusados Antonio y Maribel Espaillat.

Además, la magistrada Yeni Berenice afirmó que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico “frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba al Jet Set” debido a que los propietarios sobrecargaron un techo que no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados.

“Si realmente los acusados sienten la muerte de cientos de seres humanos y ven el caso Jet Set como una de las tragedias más dolorosa, si están compungidos y tienen respeto por la dignidad de las víctimas, como expresaron en un comunicado, entonces deberían evitar entorpecer el conocimiento del fondo del proceso solicitando contraperitajes absurdos. Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, puntualizó la procuradora.