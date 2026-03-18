Procuradora: transformación y excelencia MP no tiene retorno

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso, presentó ayer lo que para ella no es un simple informe de actividades, sino “la bitácora de lo que considera el inicio de una revolución institucional que tiene como norte la excelencia y que no tiene retorno”.

Esto, bajo la premisa de que “servicio público implica reformar, transformar e innovar el Estado, dejando de ser observadores de la criminalidad para centrarse en las personas y ser arquitectos de la paz social”.

La funcionaria habló en esos términos en el acto de Rendición de Cuentas 2026 realizado en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), con la presencia de autoridades civiles y militares, entre ellas, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Gran salto en investigación

La titular del Ministerio Público afirmó que al margen del gran trabajo que se ha hecho hasta ahora, este año darán un “salto cuántico” con un nuevo enfoque en la persecución penal estratégica, transformando totalmente la forma de investigar.

Dijo que como director funcional de la investigación, junto a la Policía y el DICRIM, van a cambiar el modelo haciéndolo más técnico, con una reingeniería profunda de los laboratorios forenses, tecnificando los profesionales, fortaleciendo la carrera del Ministerio Público, y con nuevas sedes de las unidades de investigación.

En ese sentido, informó que dentro de 90 días, las distintas unidades de investigación y las procuradurías especializadas funcionarán juntas en el edificio de Correos, el cual dijo, a requerimiento suyo fue cedido por el presidente de la República para esos fines, con la promesa de construirse allí una sede de investigación altamente tecnificada.

Autoridades civiles y militares que estuvieron en el acto

Asimismo, anunció que el primero de abril se implementará un nuevo modelo de procesamiento de escena de crímenes, buscando una investigación más técnica y especializada en coordinación con la Policía, se exigirá el 100% de la interoperatividad con la policía científica para agilizar la recepción de pruebas por parte de todas las fiscalías.

Agregó que ese mismo día también el 100% de los allanamientos serán grabados con las cámaras corporales más modernas que existen en el mercado, y dijo que ya el MP está formando su equipo con apoyo de la Policía Nacional y asistencia técnica internacional para este proceso.

“Hemos seguido las mejores prácticas para el uso obligatorio de canales oficiales para las comunicaciones internas y externas. Por igual, hemos estado trabajando en uno de nuestros proyectos que más energía hemos puesto, el proyecto de uso de Inteligencia Artificial y perfilamiento de redes criminales”, enfatizó la procuradora.

Explicó que dicho proyecto se desarrolla con la cooperación de la Unión Europea a través del Pacto 2.0, la Fiscalía General de Chile y el Instituto Tecnológico de las Américas.

“ No vamos a esperar que el crimen nos supere. Vamos a predecirlo, neutralizarlo con datos y con tecnología...”

Asimismo, reafirmó su “compromiso inquebrantable” con la lucha contra la corrupción y la recuperación de todo el patrimonio público robado.

Violencia de género

Sobre este tema resaltó la Iniciativa VITALIA, un foro de prevención comunitaria, reconociendo que más del 87% de las víctimas de feminicidios no denuncian; y la inauguración, el 30 de marzo en curso, de un Centro de Atención Integral modelo en Boca Chica para la lucha contra el tráfico de personas y explotación sexual, siguiendo el modelo de Sosúa, Puerto Plata.

Agregó que junto con la Dirección de Persecución bajo el mando de Wilson Camacho, se trabaja además en la edición del primer boletín dedicado a temas de violencia de género, intrafamiliar y sexual, que será publicado trimestralmente.

indicadores de gestion

Informó que durante el año se recibieron 236,783 denuncias, cifra que dijo, refleja el trabajo que tiene el MP y el despliegue operativo sin precedentes que tiene que hacer apoyando los trabajos de la Fuerza de Tarea “24 horas sin descanso ni horario para atender a la ciudadanía”. Indicó que la gestión de los casos importantes se dan en las grandes ciudades como el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago.

Excelencia indetenible

Otros logros resaltables de la gestión de su gestión incluyen la creación de Unidades especializadas para análisis criminal, inteligencia de datos e indicadores de gestión, establecimiento de un nuevo modelo operativo contra la Trata y Tráfico de Personas (reconocido internacionalmente), modernización de fiscalías; fortalecimiento del Inacif, cuya sede será trasladadas a una edificación nueva, moderna y tecnificada a otro lugar de la ciudad; y estandarización de procesos.

Justicia centrada personas

Para garantizar respuesta efectiva a las diversas demandas sociales, dijo el sistema se ha estructurado en dos modalidades complementarias: Fiscalía Comunitaria y los Centros Integrales de Acceso a la Justicia. La primera fortalece el vínculo en las comunidades, y los centros integrales ofrecen servicio especializado y variado. En la actualidad hay 5 inauguradas de 24 que están programadas.

Liderazgo internacional RD

La procuradora afirmó que la cooperación jurídica internacional ha llevado a la República Dominicana a consolidarse “como piedra angular para enfrentar la criminalidad transnacional”, permitiendo que la justicia trascienda la frontera física bajo una visión vanguardista.

“Esa cooperación ha colocado al país como el segundo que más extradiciones tiene con Estados Unidos, el quinto que más tiene con Italia, y uno de los que más tiene con España, consolidando así que este es un paraíso para los turistas pero no un paraíso para los criminales”, dijo.