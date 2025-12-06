Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Justicia

Procuraduría estaría interrogando a Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las razones del interrogatorio ni sobre el proceso que se le sigue.

Santiago Hazim

Lency Alcántara

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, se encuentra este sábado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde según fuentes está siendo interrogado por las autoridades.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las razones del interrogatorio ni sobre el proceso que se le sigue. La presencia de Hazim en la sede de la PGR ha generado expectativa en torno a posibles investigaciones relacionadas con su gestión al frente de la institución.

El Ministerio Público no ha emitido un comunicado formal, pero se espera que en las próximas horas se ofrezcan informaciones adicionales sobre el caso.

