Jornada

INFOTEP anuncia Jornada de Empleo para la apertura de “Sirena Aprezio” del Grupo Ramos en Tenares


Actividad se desarrollará en el Centro Tecnológico Hermanas Mirabal

RAFAEL SANTOS
RAFAEL SANTOS

 El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) informó que realizará una Jornada de Empleo dirigida a residentes de los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como de los distritos municipales Jamao y Blanco Arriba. La actividad se llevará a cabo este martes 9 de diciembre, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La jornada tendrá lugar en el Centro Tecnológico Hermanas Mirabal, ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Salcedo–Tenares.

El INFOTEP explicó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales para apoyar la inserción laboral y acercar oportunidades de empleo a la población, en coordinación con empresas del sector productivo.

En esta ocasión, el proceso está orientado a captar perfiles para cubrir unas 40 vacantes que requiere la nueva sucursal de la cadena “Sirena Aprezio”, del Grupo Ramos, que será inaugurada en el municipio de Tenares.

Vacantes disponibles

La institución detalló que las posiciones a evaluar incluyen Auxiliar de Tienda, Cajera, Agente de Seguridad y personal de Seguridad interna, cuyas funciones están asociadas a establecimientos comerciales de esta naturaleza.

Los candidatos a estos puestos deben ser bachilleres, tener conocimientos básicos de servicio al cliente, buenas habilidades de comunicación y disponibilidad de horarios.

En el renglón de Liderazgo, se requieren Líderes Sénior y Líderes Junior de Tienda, así como Encargado de Protección de Activos.

Para estas posiciones se solicita que los aspirantes sean graduados o estudiantes de término de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Además, deben contar con experiencia en supervisión de personal e inventarios, manejo de operaciones comerciales, disponibilidad de horarios y un mínimo de dos años de experiencia en el sector.

RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

