CENDOESCH promueve Reformas Clave para la Gobernanza Global desde Shanghai

El Centro Dominicano de Estudios sobre China (CENDOESCH), representado por la investigadora Brigitte Saint-Hilaire Ricart, tuvo una destacada participación en el Tercer Global South Think Tanks Diálogo Temático en Shanghai (3-4 de diciembre de 2025), donde abogó por una reestructuración urgente y profunda del sistema de gobernanza mundial, resaltando el rol estratégico del Sur Global como arquitecto de las nuevas reglas.

Bajo el título "Reformas para mejorar la Gobernanza Global", la ponencia de CENDOESCH fue un llamado a la acción para transformar las instituciones globales que, según la representante, "ya no responden a las realidades actuales" y perpetúan desigualdades.

Puntos Focales de la Ponencia de CENDOESCH

La intervención dominicana se centró en la necesidad de adaptar la gobernanza global al naciente multipolarismo, asegurando que las instituciones sean más representativas, eficaces y justas.

El Sur Global como Arquitecto de las Reglas

La representante de CENDOESCH enfatizó que el sistema actual, creado hace décadas, debe ser reformado, y que el Sur Global debe dejar de ser solo un beneficiario para convertirse en el "arquitecto de las nuevas reglas". Para lograr una gobernanza justa, se requieren:

* Más acciones concretas y menos declaraciones.

* Más recursos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

* Más voces sentadas en la mesa donde se toman las decisiones cruciales.

El Poder Estratégico del Conocimiento y los Think Tanks

CENDOESCH subrayó el rol estratégico del conocimiento y los Think Tanks (Centros de Pensamiento) como la "nueva base del poder blando". La ponencia destacó que la propuesta del presidente Xi Jinping en 2024 para crear una Alianza de Think Tanks del Sur Global reafirma que el desarrollo intelectual colectivo es fundamental para promover políticas modernas e innovadoras.

"Los países que hoy lideran el mundo lo han logrado porque sus decisiones han estado sostenidas por investigación, planificación y ciencia," señaló la ponente, promoviendo la creación y fortalecimiento de estos centros de pensamiento en el Sur Global.

Hacia un Multilateralismo Humano y Corresponsable

La delegación dominicana instó a las potencias desarrolladas a ver la cooperación internacional no como "ayuda", sino como corresponsabilidad y estrategia en la construcción de un futuro compartido. Las reformas propuestas deben centrarse en resolver problemas urgentes como la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad climática y la brecha tecnológica.

Recomendaciones Clave de CENDOESCH para la Acción

CENDOESCH presentó una hoja de ruta de nueve puntos para fortalecer la gobernanza global, entre los que destacan:

* Fortalecer la unidad y cooperación China–Sur Global como un eje de equilibrio en el nuevo orden multipolar.

* Reducir la brecha comercial del Sur Global, garantizando acceso justo a mercados.

* Incorporar plenamente al Sur Global en los avances tecnológicos, evitando que la Cuarta Revolución Industrial profundice las desigualdades.

* Revitalizar el multilateralismo, garantizando justicia, equidad, inclusión y respeto por la soberanía.