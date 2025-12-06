Netflix estrena documental sobre Sean “Diddy” Combs pese a intentos de censura

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Netflix lanzó la miniserie documental Sean Combs: The Reckoning, producida por el rapero Curtis Jackson, conocido como 50 Cent, a pesar de los esfuerzos legales del magnate musical Sean “Diddy” Combs por impedir su estreno.

El artista, de 56 años, cumple actualmente una condena de cuatro años y dos meses de prisión en una cárcel federal de baja seguridad al sur de Nueva York, tras ser hallado culpable en octubre por trata de personas con fines de prostitución. Un jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración, lo que evitó que enfrentara cadena perpetua. Su liberación está prevista para mayo de 2028.

La docuserie de cuatro capítulos repasa la carrera y caída de Combs, incluyendo testimonios de mujeres como su expareja Cassie Ventura y otra identificada como “Jane”, quienes lo acusan de obligarlas a participar en maratones sexuales con terceros mientras él observaba o grababa. El documental también recoge entrevistas de personas que denuncian un supuesto comportamiento depredador y agresiones sexuales atribuidas al productor.

Los abogados de Combs enviaron una carta de cese y desistimiento a Netflix un día antes del estreno, alegando violación de derechos de autor por el uso de un video en el que el artista hablaba con su equipo legal poco antes de su arresto en 2024. El portavoz Juda Engelmayer calificó la acción de “injusta e ilegal”, mientras que Netflix aseguró haber obtenido las imágenes de manera legítima. La producción ha reavivado la histórica enemistad entre Combs y 50 Cent, que se remonta a mediados de los 2000, cuando este último lo acusó en una canción de conocer detalles sobre el asesinato del rapero The Notorious B.I.G. en 1997.