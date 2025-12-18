Productores de Azua reciben más de RD$20 millones para tecnificar sus predios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (FOTESIR), entregó certificados de bonificación por un monto de RD$20,821,758.18 a 36 productores agrícolas de esta provincia, seleccionados tras la convocatoria realizada el pasado 26 de julio.

Durante el acto, el director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, resaltó que esta entrega «no solo reconoce de manera formal a los productores beneficiados, sino que constituye un paso decisivo hacia la modernización del riego en la región, para que sea más rentable, sostenible y competitivo».

Caamaño señaló, además, que la tecnificación del riego es una herramienta clave para enfrentar los efectos del cambio climático y la disminución de la disponibilidad hídrica, ya que permite optimizar el uso del recurso, mejorar la productividad y aumentar la resiliencia de los agricultores.

En ese sentido, adelantó que el próximo año se realizarán nuevas convocatorias en Azua, «una provincia bendecida con buenas fuentes acuíferas y terrenos llanos, donde se producen rubros de alto valor como plátano, limón, banano, aguacate, café de alta calidad y vegetales de gran valor comercial».

Mientras, Steven Baldera, coordinador de proyectos del Banco Agrícola (Bagrícola), destacó el papel fundamental que desempeña la entidad financiera en el impulso a la modernización del sector agropecuario, mediante el financiamiento de proyectos de riego tecnificado que fortalecen la productividad y sostenibilidad de la agricultura nacional.

Asimismo, informó que para el próximo año ya están asegurados RD$840 millones destinados al financiamiento de sistemas de riego tecnificado y sistemas de bombeo solar.

Productores de Azua reciben más de RD$20 millonesFuente externa

Las convocatorias del Fotesir y el programa Bagri-Riego han permitido reducir a más de la mitad el precio de los sistemas de riego y agilizar para los productores los tiempos de ejecución.

Cabe resaltar que las bonificaciones otorgadas permitirán a los productores incorporar tecnologías avanzadas de riego, optimizar el uso del agua, reducir costos de producción y elevar la competitividad agrícola. El programa incluye, además, asistencia técnica, seguimiento y capacitación permanente para asegurar la sostenibilidad de los proyectos.

La actividad, realizada en la Gobernación Provincial de Azua, contó con la presencia de la gobernadora Minerva Navarro, del alcalde de Guayabal, Hipólito Cabral. Además, Ángel Jiménez, gerente de la sucursal Azua del Banco Agrícola; Wellington Castillo, director regional 02 de esta entidad.

También asistieron, Indhira Pulinario, encargada del FOTESIR y Héctor Berigüete, encargado interino de la Regional Sur.