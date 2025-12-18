Feda ejecuta plan nacional de siembra de coco

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) ejecutó un programa de siembra de coco en todo el país, con una inversión de RD$75 millones.

Al dar la información, el director del organismo, Hecmilio Galván, señaló que la institución donó medio millón de plantas de coco a 2,265 productores en los municipios de 31 provincias del país.

Galván presentó los resultados de tres años del “Programa Nacional para el Relanzamiento del Subsector Coco”, que incluyó 136 capacitaciones a 5,229 productores y emprendedores de comunidades rurales y zonas urbanas, generando interés por el cultivo.

Expresó que con ese programa se sembró coco en zonas que antes no se había cultivado esa fruta, como las provincias Montecristi, Dajabón, Pedernales, Peravia y San Juan.

El funcionario recordó que el coco es uno de los cultivos de mayor importancia en el país, porque está relacionado con los orígenes caribeños, paisaje, identidad, pero, sobre todo, porque tiene una demanda internacional en crecimiento y una buena rentabilidad. Además, las plantas de coco embellecen las playas, visual que disfrutan los turistas que visitan al país.

En la actividad, que se realizó en uno de los salones de Aproleche, en la Ciudad Ganadera, se destacaron los logros del programa, como la distribución de 564,678 plantas de coco de las variedades Enano Brasileño, Híbrido F2 y Alto del Altántico a 2,265 productores y la instalación de once viveros de mil metros cuadrados cada uno.