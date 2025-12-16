Agricultura inicia entrega fertilizantes

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura inició ayer la entrega de 21,300 quintales de fertilizantes a productores de café y plátano para contribuir a la rehabilitación de 18,000 tareas sembradas de ambos cultivos en La Vega, Santiago, Valverde y Santiago Rodríguez, en beneficio directo de 788 agricultores y sus familias, con una inversión de RD$46.4 millones.

Esa entrega está dentro del Proyecto Agricultura Resiliente y Gestión Integrada de Recursos Hídricos (PARGIRH), que se ejecuta con financiamiento del Banco Mundial y cuya Unidad de Coordinación e Implementación opera en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Esos anuncios lo hizo el ministro de Agricultura, Limber Cruz, en un acto en La Vega, en donde destacó los pasos acertados que se dan hacia una agricultura más sólida y resiliente.

Dijo que al inicio del próximo año se entregarán otros 20,000 quintales de abono para incentivar la producción de cacao y musáceas.