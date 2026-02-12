¿Por qué marcharon los agrónomos al Palacio Nacional?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cientos de profesionales agropecuarios encabezados por su presidente, Agrón. Víctor Hugo Hernández (Tito) y miembros del Comité Ejecutivo, marcharon este jueves hacia el Palacio Nacional, reiterando las demandas en favor de los agrónomos.

El dirigente gremial, quien habló en representación del gremio se mostró esperanzado en que las autoridades del gobierno atenderán sus reclamos.

"Hoy hemos venido hasta este lugar sagrado de la democracia dominicana con la frente en alto, con dignidad y con respeto. Hemos venido en paz. Nuestra lucha es pacífica, es gremial, es legítima y es profundamente reivindicativa", manifestó

Dijo confiar en que el Presidente Lic. Luis Abinader Corona, escuchará este clamor como lo ha hecho con otros sectores y dará respuestas a estas demandas, porque a su entender son justas, necesarias y garantizan la paz laboral en el sector agropecuario y la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.

A su entender, pensionar a los agrónomos significa abrir las puertas a una nueva generación, traer sangre nueva al sector, dinamizarlo y hacerlo más productivo, pero sobre todo, hacer justicia, reconocer el trabajo, el sacrificio y la entrega de centenares de hombres y mujeres que dedicaron su vida a producir alimentos, a garantizar la seguridad alimentaria y a servir a su pueblo con honor y compromiso, según afirmó.

Entre las demandas cito: aumento salarial para los profesionales del sector, reposición inmediata de los cancelados en las diferentes instituciones agropecuarias, pensiones dignas para los técnicos y profesionales que han dedicado sus vidas al servicio del campo y la producción nacional, proyecto de viviendas, entre otras.

El presidente de la ANPA reiteró que el aumento salarial dignifica a una clase profesional que lo merece, mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, estimular a los jóvenes a estudiar agronomía, a elegir el camino del conocimiento, del trabajo y del servicio, en lugar de los caminos equivocados de la violencia y la desesperanza.

Manifestó que reponer a los agrónomos cancelados significa reconocer el valor del esfuerzo, la preparación y el compromiso de centenares de profesionales que apostaron al estudio, al trabajo honesto y al servicio público.

Imágenes del evento

El agrónomo Tito Hernández dijo que resolver la situación de los técnicos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) es un acto de justicia histórica.

"Fueron ellos quienes hicieron posible la Reforma Agraria dominicana, llevaron paz, justicia social y oportunidades al campo, quienes repartieron más de 11 millones de tareas de tierra, beneficiando a más de 150 mil familias rurales. Reconocerlos es reconocer la historia misma de la justicia social en la República Dominicana", concluyó.

El dirigente gremial aseguró que no están realizando protestas en contra de nadie. sino a favor de los profesionales agropecuarios, del campo dominicano y del país para informar, demandar, y reclamar con respeto mejores condiciones de vida, trabajo y trato para el profesional agropecuario dominicano.