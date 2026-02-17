Proveedores del SNS solicitan garantías jurídicas ante suspensión de procesos, adjudicaciones notificadas y contratos en trámite

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un grupo de proveedores del Servicio Nacional de Salud (SNS) manifestó su profunda preocupación ante la reciente decisión del nuevo director ejecutivo, Julio César Landrón, de suspender procesos administrativos y de licitación en curso, incluyendo adquisiciones de equipamiento médico, insumos hospitalarios y mobiliario destinados a distintos centros de la Red Pública de Salud.

La medida se produce tras la salida del anterior director del SNS, Mario Lama, bajo cuya gestión fueron adjudicados, notificados y formalizados múltiples procesos conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación.

Adjudicaciones notificadas y contratos en proceso de registro

Los proveedores informaron que numerosos procesos contaban con actas de adjudicación debidamente notificadas, órdenes de compra emitidas y contratos que se encontraban en fase de registro ante los órganos correspondientes, los cuales han sido devueltos o paralizados sin que medie, hasta el momento, una decisión administrativa formal debidamente motivada.

Asimismo, señalaron que, en cumplimiento de dichas adjudicaciones y contratos en trámite, han adquirido mercancías en el extranjero, gestionado embarques internacionales y asumido compromisos financieros significativos con fabricantes y suplidores. Sin embargo, al notificar la llegada o tránsito de los bienes, han recibido como respuesta que los procesos se encuentran “suspendidos”.

Mercancías en tránsito y compromisos financieros

Esta situación genera una grave incertidumbre jurídica y económica, especialmente en casos donde:

• Existen adjudicaciones notificadas y contratos devueltos durante su proceso de registro.

• Se han emitido órdenes de compra y compromisos contractuales formales.

• Las mercancías ya están embarcadas o en territorio dominicano.

• Se han realizado pagos anticipados a fabricantes y suplidores.

• Los bienes están destinados a hospitales que requieren equipamiento urgente.

Llamado a la seguridad jurídica y continuidad del Estado

Los proveedores reiteran su respeto a la potestad de revisión administrativa que pueda ejercer la actual gestión del SNS. No obstante, enfatizan que la suspensión generalizada no debe traducirse en el desconocimiento de adjudicaciones debidamente notificadas, contratos formalizados ni expedientes que se encontraban en proceso regular de registro.

Asimismo, recuerdan que el principio de seguridad jurídica y continuidad del Estado garantiza que los actos administrativos firmes, las adjudicaciones notificadas y los contratos en trámite avanzado deben ser respetados, salvo que exista una revocación motivada conforme al debido proceso establecido en la normativa vigente.

Solicitudes concretas

El colectivo de proveedores solicita:

1. Que se emitan actos administrativos formales que definan con precisión el estatus de cada adjudicación, contrato y expediente en trámite.

2. Que se respete la validez de las adjudicaciones notificadas y de los contratos devueltos durante su proceso de registro.

3. Que se autorice la recepción y custodia institucional de las mercancías ya arribadas o en tránsito.

4. Que se establezca un canal institucional permanente de diálogo para evitar litigios innecesarios que puedan afectar el suministro hospitalario.

Los proveedores reafirman su compromiso con la transparencia, el cumplimiento contractual y el fortalecimiento del sistema público de salud, al tiempo que instan a las autoridades a preservar la estabilidad jurídica necesaria para garantizar la confianza en las contrataciones públicas de la República Dominicana.