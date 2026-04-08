Lo que hará el presidente Luis Abinader con las familias afectadas por las lluvias del 8 de abril

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader informó que desde la madrugada de este miércoles el Gobierno ha activado un amplio operativo de respuesta ante las intensas lluvias que afectan al Gran Santo Domingo, con el objetivo principal de proteger vidas humanas.

El mandatario explicó que se han movilizado los organismos que integran el Centro de Operaciones de Emergencias, priorizando la prevención y la asistencia a las comunidades más vulnerables.

En ese sentido, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria ya se encuentra en las calles distribuyendo ayudas, tanto alimentos cocidos como crudos, para las familias afectadas por las precipitaciones.

Declaraciones Luis Abinader

Abinader señaló que las acciones se concentran especialmente en el Gran Santo Domingo, donde varios municipios han resultado impactados por las lluvias. Entre las zonas más afectadas mencionó el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brand, así como áreas de Santo Domingo Norte.

El presidente reiteró que el Gobierno continuará brindando asistencia a las familias en condición de vulnerabilidad que hayan sufrido daños, mientras se mantiene en vigilancia constante ante el desplazamiento del fenómeno atmosférico hacia el oeste.

Asimismo, aseguró que las autoridades permanecen atentas para responder de manera inmediata a cualquier situación que pueda presentarse en las próximas horas.