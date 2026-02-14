El 70 % terrenos Pedernales es área protegida, limitante

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

PEDERNALES.- El 70 por ciento de la zona territorial de esta jurisdicción corresponde al sistema de área protegida, lo que imposibilita obtener títulos de propiedad, razón por lo que residentes defienden la reducción, por las limitaciones para desarrollar las comunidades y el turismo.

Frente al tema, inversionistas y grupos ecológicos llaman a las autoridades a crear los estudios que permitan el desarrollo de la provincia y de otras zonas sin afectar la fauna y la flora.

En cambio, el Clúster Ecoturístico de esta frontera aseguró que solo el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y ecologistas pueden ponerse de acuerdo para que Pedernales tenga un verdadero y pronto desarrollo, tras la larga espera.

Según la cartografía, el territorio de esta demarcación, a pesar de ser la séptima más grande en territorio, literalmente es la más pequeña en terrenos aptos para desarrollar, más aún cuando el estado retiene títulos ofrecidos hace un año y seis meses, con fecha exacta en julio del 2024.

A la situación, los habitantes le agregan la falta de apoyo a los sectores emprendedores con préstamos blandos que garanticen una estabilidad en la inversión hotelera, restaurantes y otros servicios de bienes y consumo.