Calidad de obras

Activista social demanda supervisión inmediata de la carretera Villa Trina–Los Bueyes

Guanchi Comprés advirtió, que la población está cansada de promesas y obras mal ejecutadas

El activista Guanchy Compres se queja de lo que considera mala calidad en los trabajos que se realizan en dicha vía

VILLA TRINA, MOCA.- El activista social y popular Guanchi Comprés llamó a la gobernadora provincial de Espaillat, Patricia Muñoz, y al director provincial de Obras Públicas, para que “abandonen la comodidad de sus oficinas y salgan a supervisar personalmente las pocas y deficientes obras que, según denunció, ejecuta el actual gobierno en la provincia”.

Comprés calificó como una burla y una estafa para las comunidades los trabajos que se realizan en la carretera Villa Trina–Los Bueyes, señalando que la intervención carece de calidad, planificación y transparencia, afectando directamente a residentes, productores agrícolas y visitantes de la zona.

“El pueblo no necesita funcionarios con aire acondicionado, necesita autoridades que den la cara y fiscalicen lo que se está haciendo con el dinero público”, expresó el activista, quien además criticó lo que definió como indolencia del gobierno del presidente Luis Abinader frente a las necesidades reales de las comunidades rurales.

Guanchi Comprés advirtió, que la población está cansada de promesas y obras mal ejecutadas, y aseguró que la falta de supervisión y consecuencias tendrá un costo político, ya que la ciudadanía sabrá pasar factura en las urnas a quienes hoy ignoran sus reclamos.

Finalmente, reiteró su llamado a que las autoridades provinciales acudan al terreno, escuchen a la gente y actúen con responsabilidad y respeto hacia un pueblo que exige obras dignas y funcionales.

