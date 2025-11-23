La Cámara de Comercio y Producción de SPM celebra sus 108 aniversarios

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de Macorís, en el acto de celebración de su 108 aniversario, efectuado en el Hotel Costa Caribe de Juan Dolio, con la presencia de representantes del sector Comercial y autoridades de la provincia, firmó un acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio India en la República Dominicana.

Por la Cámara de Comercio de San Pedro de Macorís firmó su presidente Miguel Ángel Rodríguez y por la Cámara de Comercio India David Mármol, presidente de la misma, los cuales se comprometieron en desarrollar estrategias para el fortalecimiento de ambas entidades.

También fueron juramentados como socios los empresarios, Caludio Queliz, Amauris Alcibíades González, Néstor Miguel Rodríguez, Raquel Elena Castillo Jiménez, Adrián Arturo López Jiménez, Julio Alonso Doñe Natera, Gonzalo Javier Romero Astacio, Heissel Ramírez De Oleo, José Virgilio Mateo Santana, Puro Enrique Matos Sánchez, Zachary Melo Monsanto, Alvin Javier Auden Castro y los nacionales chinos, Miguel Zhang y Zheng Xiao Hua.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro de Macorís, Miguel Ángel Rodríguez, dijo que ciento ocho años de historia de esa institución, es una travesía que habla de resiliencia, visión y un compromiso inquebrantable con el desarrollo económico y social de esta provincia y la región Este.

Sostuvo que esta Cámara de Comercio fundada en 1917, ha sido un pilar fundamental y un puente vital entre los sectores público y privado, promoviendo la inversión, defendiendo los intereses legítimos de los empresarios y fomentando un ambiente de negocio justo y competitivo.

El dirigente comercial, señaló que el comercio en esta ciudad tiene gran expectativa por la fecha navideña, pero que tienen la esperanza de que el movimiento económico en la provincia se va a sentir y que el sector comercial se dinamizará. Dijo esperar que las autoridades garanticen la seguridad y los servicios públicos en el desarrollo de las fiestas navideñas.

También fue develizada la fotografía de la pasada presidenta de la Cámara de Comercio, Carmen Fondeur. En la actividad estuvieron presentes, Manuel Aníbal García, presidente de Fedocámara, Claudio Fernández Martí, representante del Ministerio de Industria y Comercio, Rainier, Mallol, experto en tecnología, Iván García, de la Federación Dominicana de Comerciantes, Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos y la gobernadora provincial, Yovanis Baltazar.