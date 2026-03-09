Celebran en La Altagracia la renovación de Fuerza del Pueblo con más de 700 dirigentes presentes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Altagracia, R.D.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) presentó a sus nuevas autoridades en la provincia La Altagracia, durante una asamblea arrolladora que congregó a más de 700 dirigentes.

Este encuentro fue el resultado directo del intenso trabajo político y las gestiones estratégicas lideradas por el presidente provincial, Miguel Rojas, según una nota de prensa enviada a este medio.

El evento logró un hito de integración al reunir la estructura completa de la provincia. Hubo una activa y entusiasta participación de dirigentes provenientes de todos los territorios: Higüey, La Otra Banda, Nisibón, Bayahibe, San Rafael del Yuma, Boca de Yuma y el polo turístico de Verón-Bávaro-Punta Cana.

Uno de los momentos cumbres y más emotivos de la jornada fue el homenaje rendido al doctor Pedro Rojas Morillo. La alta dirigencia y los cientos de presentes reconocieron su intachable trayectoria cívica y política, otorgándole una placa de reconocimiento en medio de una ovación generalizada que destacó su aporte histórico a la provincia.

El acto de Juramentación estuvo presidido por el vicepresidente nacional de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez. La cúpula del partido mostró su respaldo absoluto a la nueva dirección Altagraciana con la presencia de destacados miembros de la Dirección Política, entre ellos Alexandra Peña, Marcos Cross y Franklin Peña, quienes validaron el vigoroso avance de la organización de cara a los próximos retos electorales.