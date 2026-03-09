¿Quiénes son los Hermanos Musulmanes de Sudán y por qué EE.UU. los declaró terroristas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La reciente decisión de Estados Unidos de declarar terroristas a los Hermanos Musulmanes de Sudán ha puesto en el centro del debate a esta organización islamista, señalada por su papel en la violencia que sacude al país africano.

Los Hermanos Musulmanes de Sudán son la rama local del movimiento fundado en Egipto en 1928, que se expandió por Medio Oriente y África con una ideología islamista radical. En territorio sudanés, el grupo está conformado por el Movimiento Islámico Sudanés y su brazo armado, la Brigada Baraa bin Malik, acusados de ejecuciones masivas y de obstaculizar los procesos de paz.

El Departamento de Estado estadounidense sostiene que la organización mantiene vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, lo que refuerza la preocupación internacional sobre su capacidad de recibir entrenamiento y apoyo logístico desde el exterior.

La designación como “Organización Terrorista Extranjera”, efectiva a partir del 16 de marzo de 2026, implica sanciones económicas, congelación de activos y aislamiento internacional. Con esta medida, Washington busca frenar la influencia del grupo en el conflicto sudanés y cortar sus fuentes de financiamiento.

La decisión se suma a otras similares contra ramas de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, consolidando una estrategia regional de Estados Unidos para limitar la expansión de esta red islamista.